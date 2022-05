A un mes de las elecciones y justo a la mitad de las campañas políticas de las cinco aspirantes a la gubernatura del Estado, líderes sociales consideran que el discurso, las promesas y los planes de gobierno hasta ahora expuestos no están mal, pero podrían ser mejor.

Para Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, lo positivo ha sido “que las 5 candidatas leen en sus propuestas la seguridad, como un tema importante, la parte de salud y la cuestión de género”.

Lo negativo es “que no miden el impacto esperado, no dicen de dónde van a salir los recursos ni su temporalidad considerando que el próximo no será un sexenio, sino un quinquenio. Tampoco gusta el nivel de agresividad en varias de las candidatas”.

Lo que falta es más enfoque en cómo le van a hacer para un seguro de salud universal y cuál es el presupuesto para lograrlo. Falta escuchar compromisos para incrementar el número de años promedio de educación y en la parte de desarrollo económico, entender que la manufactura llegó a su tope y lo que necesitamos es acelerar el cambio del tipo de economía, además de buscar inversión extranjera que consuma mínimas cantidades de agua”.

Para el vicepresidente regional de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Jael Pérez Sánchez, lo positivo es que la mayoría aborda las principales problemáticas que aquejan a Aguascalientes, sobre todo en materia económica, donde de no aplicarse medidas por parte de quien sea la próxima gobernadora, las cosas se van a poner complicadas en el presente año y en el siguiente.

Lo negativo es que todas tienen algunas propuestas sin sustento y se requiere que expliquen cómo le van a hacer.

Lo que falta es que fundamenten sus compromisos, pues luego sucede que promesas que se hacen durante las campañas no se cumplen porque no están sostenidas en estudios serios”.

La presidenta de la Asociación Mujeres Jefas de Familia, Gwendolyne Negrete Sánchez, consideró positivo que todas las aspirantes son mujeres y han demostrado sensibilidad a las peticiones de la gente en este primer mes de la contienda.

Lo que no ha gustado es que hasta el momento todas han omitido la perspectiva de género en sus discursos. “Es algo que nos lo quedan a deber, si bien van a gobernar en general, pero sí debe estar incluido en su política y acciones, además de que esperamos que realmente haya un gabinete paritario”.

Por su parte, el líder de la Sección 1 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Ramón García Alvizo, consideró que lo bueno ha sido, que las candidatas han informado los cómos, cuándos y quiénes en sus propuestas, “eso nos permitirá claridad, e ir viendo si son viables o no son viables”, expresó.

Lo malo es que “ha habido momentos de mucha confrontación, mementos de mucha crítica entre las diferentes candidatas”.

Opinó que hace falta que las candidatas “hagan propuestas reales, viables que estén encaminadas a todos los sectores, específicamente al magisterio, que destinen presupuesto para atender el sistema educativo en todo lo que corresponde a infraestructura y en todo lo que corresponde al mantenimiento de los diferentes planteles, además que se siga asegurando el pago de las prestaciones de todo el personal de la educación”.

