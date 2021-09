Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno federal propuso tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos para la menstruación como toallas femeninas, tampones y copas sanitarias.

De acuerdo con el Proyecto de Decreto de la miscelánea fiscal, que forma parte del Paquete Económico 2022, se pretende que se reduzcan sus precios, ya que actualmente están gravados en el IVA con una tasa del 16 por ciento.

Este impuesto tiene una incidencia económica en las mujeres, por una condición biológica y natural del género femenino, describe.

En el documento se afirma que este impuesto afecta más a las mujeres en situación de pobreza en el País porque no pueden comprar los productos mencionados ante la falta de recursos.

Un amplio sector de la población corresponde a mujeres en situación de pobreza que no cuentan con recursos económicos para adquirir dichos productos, por ejemplo, lo cual incluso perjudica su rendimiento escolar cuando no les es posible acudir a las escuelas, enfatiza.

Por ello, se presentó esta iniciativa a la ley de Ingresos de 2022 que incorpora la política fiscal para la equidad de género, mencionó en su cuenta de Twitter, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.