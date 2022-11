Veronica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El sector obrero propuso un aumento de 25 por ciento al salario mínimo general y profesional para 2023.

Este porcentaje contrasta con la propuesta del sector patronal de aplicar un aumento de 15 por ciento, para evitar efectos inflacionarios.

El sector de los trabajadores argumentó que este incremento no impactará a la inflación.

«El aumento en el salario mínimo general y profesional no es un precepto, es un requisito indispensable para que los trabajadores en nuestro País puedan tener un mejor nivel adquisitivo y que el ingreso no se vea impactado por la inflación y demás variables económicas.

«Además, se debe tener en cuenta que el aumento solicitado para el salario mínimo general y profesional no tiene impacto en la inflación como se desprende del análisis del Banco de México», explicó el sector obrero en la propuesta de incremento al salario que dirigió a la Secretaría del Trabajo Luis María Alcalde el pasado 11 de noviembre.

El sector obrero añadió que el aumento de 22 por ciento que se aplicó este año no tuvo un impacto inflacionario y tuvo la intención de paliar los efectos económicos de la pandemia y de la alza de la inflación anual de 7.68 por ciento que se registró en 2021.

«El sector obrero solicita: incremento de 25 por ciento que se deberá otorgar tanto a los salarios mínimos generales como a los profesionales», recalcaron los trabajadores en la propuesta presentada a la Secretaría.

El aumento de este salario se decide en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) donde hay una representación de los trabajadores, otra del sector patronal y también del Gobierno.