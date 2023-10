Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado de Morena Daniel Gutiérrez propuso pedir a Francia la repatriación de los restos del ex Presidente Porfirio Díaz, para darle la sepultura que merece y reconocer sus aportes a la nación.

Originario de Oaxaca, tierra natal de Díaz, el legislador señala que están por vencer los derechos que la familia adquirió por 100 años en el cementerio de Montparnasse, en París, Francia, donde se encuentran los restos.

«De no renovarse, podrían ser exhumados, y ello pondría en riesgo el destino final de quien en vida fue el gran General Porfirio Díaz, quien más allá de los debates es parte fundamental de la historia y cuya figura es pilar del México actual.

«Es por ello que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Cultura del Gobierno federal para que realicen las gestiones y los trámites necesarios ante el Gobierno de Francia, para la repatriación de los restos del ciudadano mexicano José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, por ser un personaje ilustre en la historia de México», plantea en un punto de acuerdo publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria.

Gutiérrez recordó que después del estallido de la Revolución Mexicana, Díaz y su familia emigraron en 1911 a París, ciudad donde falleció en 1915.

Su esposa, Carmelita Romero Rubio, decidió sepultarlo en la iglesia de Saint Honoré d’Eylau, de manera provisional, pues su objetivo era llevar los restos a Oaxaca.

Sin embargo, al no obtener el permiso del Gobierno de México, en 1921 los restos de Díaz fueron trasladados a un lote en el cementerio de Montparnasse.

El legislador refiere que en vida, Díaz dejó claro que su deseo era ser sepultado en México, específicamente en la Basílica de la Soledad, en Oaxaca.