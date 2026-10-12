El Congreso del Estado recibió una iniciativa de reforma para obligar a los elementos policiales a verificar y reportar si existen niñas, niños o adolescentes en situación de desamparo tras la detención de sus padres o cuidadores principales durante un operativo.

La propuesta, presentada por el diputado Maximiliano Ramírez, plantea modificaciones al marco legal local para incorporar un enfoque de protección infantil en los protocolos de actuación policial, con el propósito de garantizar que el arresto de un adulto no derive en la desatención institucional de los menores a su cargo.

De acuerdo con el planteamiento, los agentes que efectúen una detención tendrán la obligación legal de indagar sobre la existencia de menores dependientes e integrar de manera inmediata dicha información en el Informe Policial Homologado. Este registro dará lugar a una notificación urgente a las instancias de protección competentes para activar las redes de apoyo correspondientes.

La iniciativa establece que la prioridad de las autoridades será localizar, en primera instancia, a familiares directos -como abuelos, tíos o hermanos mayores- para que el entorno familiar constituya la primera opción de resguardo temporal. Asimismo, contempla modificaciones al Código Civil para precisar que esta medida de emergencia no implicará la pérdida automática de la patria potestad ni de la custodia definitiva.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, la propuesta incluye modificaciones al Código Penal, a fin de sancionar la omisión de auxilio por parte de los servidores públicos que, teniendo conocimiento de que un menor quedó desprotegido tras una intervención policial, no emitan el aviso correspondiente a las autoridades de protección.