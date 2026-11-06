El Colegio de Economistas de Aguascalientes consideró inoportuno incrementar el Impuesto sobre Nóminas (ISN), ante las presiones económicas que enfrentan las empresas por los aumentos salariales, las aportaciones para jubilaciones y las modificaciones a la jornada laboral.

María del Carmen Corchado Reyes, presidenta del organismo, advirtió que elevar las cargas fiscales sin considerar la capacidad económica de los negocios podría afectar la generación de empleos formales, particularmente entre las microempresas que cuentan con uno o dos trabajadores.

Explicó que estos establecimientos enfrentan mayores dificultades para absorber incrementos tributarios, a diferencia de las compañías medianas y grandes, que disponen de más recursos para invertir en maquinaria y sustituir mano de obra.

Ante este panorama, propuso establecer tasas diferenciadas del ISN, desde 1.5% para negocios con un trabajador hasta 3% para empresas de mayor tamaño y capacidad económica.

Señaló que esta medida permitiría incentivar la formalización, pues aumentar impuestos sin ofrecer beneficios podría provocar que más establecimientos permanezcan en la informalidad.

Asimismo, planteó que el Gobierno estatal debe establecer incentivos para quienes cumplen sus obligaciones fiscales y recuperar el propósito original del ISN, cuyos recursos deberían regresar al sector productivo mediante inversiones y programas de crecimiento.

También pidió fortalecer la vigilancia sobre profesionistas y prestadores de servicios que reciben pagos en efectivo sin emitir facturas.

Finalmente, sostuvo que una política tributaria equilibrada debe combinar impuestos proporcionales, estímulos a la formalización y supervisión fiscal para proteger el empleo y la actividad económica.