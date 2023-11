Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los errores al cantar el Himno Nacional mexicano en eventos públicos ahora serán castigados con multa y con cárcel.

El grupo parlamentario de Morena, que es mayoría en la Cámara de Diputados, propuso homologar a cuatro años de prisión la sanción a aquellos que no canten bien el Himno, así como a quienes distorsionen los colores y forma de la bandera nacional.

Mediante una reforma legal a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se plantea el arresto de 72 horas y hasta 4 años de prisión en caso de reincidencia por no respetar los símbolos nacionales.

Quienes se equivoquen también se harían acreedores a una multa de 20 mil veces la UMA, es decir unos 2 millones 074 mil pesos, en caso de reincidencia.

Firmada por la diputada Ana Elizabeth Ayala, la propuesta advierte que hay cantantes que no se saben el himno o lo entonan mal, como son los casos de Vicente Fernández, Jorge Coque Muñiz, Ana Bárbara, María León y más recientemente Ángela Aguilar.