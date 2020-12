La diputada Patricia García García presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado, para castigar el uso irresponsable del residuo de cigarros y poner a disposición del juez municipal de forma inmediata a las personas detenidas que hayan sido reportadas en flagrancia por haber tirado colillas en sitios no autorizados, pues se les fijará sanción.

La diputada señaló que las colillas de cigarros son consideradas como la basura más extendida en todo el mundo y son altamente contaminantes, ya que se degradan de 8 a 10 años si están expuestas al sol, de lo contrario pueden tardar hasta 20 años. Igualmente, se pronunció por implementar estrategias para la recolección de colillas y productos derivados del tabaco, así como crear campañas permanentes de reciclaje y concientización.

Por su parte, el diputado de MORENA José Manuel González Mota presentó un posicionamiento en torno a la elección de la Junta de Aguas del Distrito de Riego 01, la cual pidió que se realice con transparencia, “para evitar que suceda lo que ocurrió con la empresa Gilsa, que nació de productores y terminó su vida por problemas internos”. Además, exigió a los legisladores, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Gobernación que estén al pendiente de lo que sucede, ya que este Distrito es ejemplo nacional.

Asimismo, la diputada Mónica Jiménez Rodríguez presentó una iniciativa para establecer que cuando en los ayuntamientos aprueben reglamentos gubernamentales, bandos de policía, acuerdos, disposiciones administrativas, entre otros, sea con una votación de mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los integrantes del ayuntamiento, ya que actualmente no se establece el número de votos requeridos para su aprobación.

Además, Jiménez Rodríguez propuso cambiar la denominación de la ley que regula la responsabilidad de los servidores públicos que establece la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, ya que menciona una normatividad que fue abrogada, por lo que debe cambiarse por nombre actual, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

La diputada del PRI, Elsa Amabel Landín Olivares, presentó un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al sector salud federal y local para que brinden un aumento salarial del 1.5 por ciento y 20 por ciento al personal médico y no médico, respectivamente, que labora en un área infecto-contagioso, ya que los riesgos que tienen son muchas y las necesidades son más; la propuesta fue votada en contra.