Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En los más de 30 días que quedan de la campaña a la Cámara de Diputados, el Partido Encuentro Solidario (PES) intensificará su oposición al aborto y a la adopción homoparental, además de plantear la castración química a violadores.

El líder nacional del partido, Hugo Erick Flores, retó a los siete partidos nacionales pronunciarse sobre dichos temas, y advirtió que si Morena no apoya esta agenda, no habrá alianza legislativa.

“Nosotros vamos porque en la Constitución federal esté el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, señaló en entrevista.

Afirmó que su partido apuesta por un sistema de adopción más ágil, sin “burocratismos”, pero sin permitir que las parejas del mismo sexo puedan acoger a un menor.

“Está muy claro el proyecto: mejor adoptar que abortar. No estamos por la adopción homoparental porque el derecho es del niño a hacer adoptado, no de los padres. ¿A quién se busca proteger? A un niño, a una niña. No se están violentando los derechos humanos de nadie, estamos priorizando los derechos de los niños”, dijo.

A estos temas se une elevar las penas por violación y agresiones sexuales, por lo que el PES planteará elevar las sanciones y establecer la castración química para que quienes han violado a alguien, han reincidido o estén en un registro de abusadores se les aplique dicha medida.

Flores consideró que con ello se terminará el “anarquismo moderno disfrazado de feminismo”, en el que se acusa a todos los hombres de violadores o violentadores.

El líder del PES reconoció que son temas polémicos, pero lamentó que ningún partido quiera entrar en el debate, excepto el PRD, fuerza política que, acusó, está en contra de la vida.

Indicó que la alianza que sostienen en este momento es con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no con Morena, por lo que si ese partido no asume como propia su agenda, no lo respaldarán en la próxima legislatura.

“No somos de Morena y si ellos siguen impulsando una agenda que atente contra la vida y la familia, seguramente no habremos de acompañar a Morena y sus iniciativas.

“Si quieren que seamos sus aliados lleven nuestra agenda, de no ser así seguiremos apoyando las reformas sociales del Presidente, pero no apoyaremos una locura de Morena”, advirtió.