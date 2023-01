Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras exigir un método lo más abierto posible, la senadora priista Beatriz Paredes propuso ayer «elecciones primarias» para elegir al abanderado presidencial de la alianza Va por México en 2024.

La ex Gobernadora de Tlaxcala informó que ha expresado a los dirigentes del PAN, PRI y PRD su intención de buscar la candidatura.

También, dijo, abogó por la posibilidad de que ciudadanos sin partido busquen abanderar a la Oposición en los comicios del 24.

«Deben tener derecho de participar militantes y ciudadanos abiertos que no participen en ninguna fuerza política», planteó.

«Debe ser el (método) más participativo posible. Las primarias sería lo más saludable, pero ahí tendrían que participar todos los partidos y las organizaciones civiles. Yo siempre me he pronunciado por primarias», indicó.

La legisladora del tricolor dijo estar de acuerdo en que los aspirantes presidenciales pueden recorrer el país y, en el caso de las llamadas «corcholatas» de Morena, advirtió que no deben usar recursos públicos para su promoción.

Paredes cuestionó la carta que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, envió a los Gobernadores morenistas para promover en sus estados a las «corcholatas» de ése partido.

«No es función del presidente de un partido. Es más bien vocación de un refresquero que quiere que se den a conocer las características del sistema de corcholatas», cuestionó.

En todo caso, apuntó la senadora, Morena debe ponderar si sus candidatos deben renunciar al cargo.

«¿Un Gobernador tampoco está para promover las aspiraciones presidenciales?», se le preguntó

«Hay una confusión entre el rol de partido y el rol de Gobierno. Es dramático que quienes antes exigían que el Gobierno sacara las manos de los procesos electorales, ahora solamente sepan comportarse como partido de Estado», respondió Paredes.