Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, propuso a los partidos políticos, sociedad civil y autoridades adaptar un protocolo que intente evitar que personajes ligados al crimen organizado sean candidatos electorales para 2027.

En un video, el Mandatario aseguró que el transparentar bienes patrimoniales, si hay o no antecedentes penales, así como declaraciones fiscales, son algunos requisitos que han cumplido sin problema integrantes de su Gobierno, y que ayudarían a encontrar sospechosos que quieren colarse a las elecciones.

Kuri enlistó que los partidos políticos, previo a candidatear a alguien, deberían pedir la declaración 6 de 6, para demostrar que el candidato vive conforme a lo que tiene, no solo en propiedades, sino en cuentas en el exterior e inversiones, e incluso criptomonedas.

También, la declaración fiscal, declaración de ausencia de conflicto de interés, constancia que acredite que no hay antecedentes penales ni son deudores alimentarios, y un resultado negativo de una prueba de adicciones, y un examen de control de confianza mediante prueba de polígrafo, aplicado por un organismo independiente y con acreditación internacional.

«Hay requisitos claros que cualquier persona honesta puede cumplir sin problema y quien que no pueda cumplirlos, la verdad es que no se merece representar a ningún Querétaro», enfatizó.

«Es importante que las y los queretanos tengan la absoluta certeza de que quienes aspiren a un cargo público no tienen ninguna clase de vínculo con la delincuencia organizada. Invito a los partidos a adoptar este estándar moral y ético, y que hagan público los resultados. Quien no tiene nada que esconder no tiene nada que temer».

Actualmente, los partidos políticos que tienen registro a nivel local son Morena, PAN, PRI, MC, PVEM, PT, PAZ y Somos México, de acuerdo con el registro del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

La propuesta local se suma a iniciativas del partido Somos México y también del INE de verificar si algún aspirante a cualquier cargo en 2027 tiene vínculos con la delincuencia.

En el caso del INE, será la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas la que a partir de octubre, y hasta 7 días antes del registro de candidatos, recibirá solicitudes para determinar los probables narconexos.