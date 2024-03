Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al presentar su estrategia de seguridad, de ganar la elección del 2 de junio, Claudia Sheinbaum ofreció ayer reforzar lo realizado por la actual Administración con programas que aplicó cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La candidata presidencial de Morena dijo que plan se sustentará en cinco ejes: honestidad y atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, coordinación con Policías, Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República y reforma al Poder Judicial.

Acompañada por el ex titular de Seguridad, Omar García Harfuch, la ex Procuradora capitalina, Ernestina Godoy, y el Ministro en retiro Arturo Zaldívar, Sheinbaum consideró falsa la idea de que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador sólo atiende las causas en materia de seguridad.

Dijo que dará continuidad al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y harán nacionales las universidades Rosario Castellanos y de la Salud, ambas creadas en su gestión den la CDMX.

Además, llevarán a nivel nacional Jóvenes Unen el Barrio y Reconecta con la Paz, que se también aplicaron en la capital del País.

No obstante, Sheinbaum reiteró que está de acuerdo en que la Guardia Nacional sea adscrita a la Sedena, como plantea López Obrador.

En tanto, García Harfuch expuso un plan integral de combate al crimen organizado, cuya estrategia principal sería la vigilancia y el reconocimiento, porque, dijo, sin diagnóstico previo se corre el riesgo de generar más violencia.

El plan, detalló, buscará contener el flujo de armas hacia grupos delincuenciales, así como combatir las finanzas del crimen organizado.

Mencionó la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, que establecerá bases de coordinación militar, civil, de procuración de justicia y financiera.

Para fortalecer las instancias de seguridad, agregó el candidato a senador, replicarán en todo el País el aumento del estado de fuerza policíaca.

Uno de los objetivos, dijo, es desarrollar capacidades de investigación, sobre todo en los 10 estados que concentran mayor porcentaje de delitos de alto impacto.

«Toda esta estrategia se basa en lo que hicimos en la Ciudad de México: la coordinación, no irnos solos, la coordinación entre el Gobierno de México y las entidades federativas», indicó.

Sobre las acciones para fortalecer a las Fiscalías estatales y que podrían vulnerar su autonomía, la ex Fiscal Ernestina Godoy indicó que el que estas tengan estatus constitucional no significa que deban estar aisladas de la política de seguridad y justicia del País.