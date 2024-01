Claudia Guerrero y Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma que enviará al Congreso en materia de pensiones no pretende desaparecer las Afores, aunque sí abre la puerta a que el Gobierno participe en la administración de esos fondos.

En conferencia, explicó que, al margen del administrador de los recursos, su objetivo es que los trabajadores puedan jubilarse con el 100 por ciento de su salario.

«Lo que quiero es que, quien administre, puede ser la Afore o puede ser directamente el Gobierno, yo lo que quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, lo mismo que recibe al jubilarse, porque eso con las leyes actuales no se logra», manifestó.

Reconoció que esta propuesta podría representar un «golpe» financiero para el sector privado, por lo que el Gobierno federal también deberá realizar aportaciones.

«Para que no sea una carga directa y de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar el Gobierno, ayudar para que sea gradual», manifestó.

Sin embargo, la falta de aportaciones del Estado a las cuentas de retiro de los trabajadores afiliados al IMSS, deriva en parte de una reforma legal de 2020 impulsada por su Gobierno.

Las pensiones bajo el régimen de las Afores tienen tres ramos: retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. En los dos últimos rubros el Estado tenía que hacer una aportación sin importar el salario de los trabajadores, lo cual quedó suprimido con la reforma de diciembre de 2020, que entró en vigor en enero de 2023.

Desde 1996 y hasta la fecha, solo los patrones aportan para el ramo de retiro, el 2 por ciento del salario de cotización del trabajador, que en muchos casos no ahorra voluntariamente para incrementar su saldo.

La propuesta de López Obrador buscaría que el Gobierno refuerce esta aportación, lo que presionaría aún más las finanzas públicas, que en 2024 dedicarán 22 de cada 100 pesos del presupuesto federal a pensiones y jubilaciones.