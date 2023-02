Antonio Baranda y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer que ofreció el avión presidencial a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a cambio de aeronaves y helicópteros para tareas de protección civil como combate incendios.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el Mandatario indicó que hizo la propuesta al Presidente estadounidense el mes pasado, durante su visita a México para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte.

«Ese avión no lo tiene ni Obama, que por cierto no lo hemos podido vender, porque es tan lujoso, ahora que vino el Presidente Biden le pedí que nos ayudara», señaló.

«Y aproveché para recordarle –no está viendo las mañaneras, pero a lo mejor le informan– que le mandábamos el avión y que nos mandaran aviones de carga, helicópteros para apagar incendios, que nos ayudara con eso, me dijo que lo iban a ver».

El Jefe del Ejecutivo aseguró que el TP-01 se encuentra en perfectas condiciones y con mantenimiento constante.

Desde que López Obrador llegó a la Presidencia, este avión ha sido un dolor de cabeza para el Gobierno, pues no ha logrado deshacerse de él, pero sigue consumiendo recursos.

Tras propuestas de rifarlo y hasta alquilarlo, en junio de 2022 el tabasqueño ventiló su intención de venderlo a Argentina. La aeronave fue ofrecida al país sudamericano a cambio de un primer enganche de 30 millones de dólares y pagos en abonos.