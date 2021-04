Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró ayer que, “para no equivocarse” en el tema de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón, lo mejor sería consultar “al pueblo”, por lo que propuso preguntar a ciudadanos de Guerrero y Michoacán si desean que participen en los comicios.

“No hay que tenerle miedo al pueblo y tampoco despreciarlo. Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas de estos de teléfono, ¿cómo se llama?, los call center; que hoy y mañana el tribunal, con una empresa especializada, hiciera una encuesta en Guerrero y le preguntara a todos.

“A todos: ¿Quieres que participe este candidato o no?, ¿se le da la oportunidad de participar?, ¿se le acepta el registro o no?’, y hacer lo mismo en Michoacán, y estoy seguro que la gente va a decir: ‘Que participe’, aun los que no van a votar por ellos, porque no se debe de descalifica”, señaló en su conferencia de las mañanas.