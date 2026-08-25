Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz, propone confirmar la resolución del INE para que el nuevo partido Somos México cambie su nombre, emblema y colores.

De acuerdo con fuentes del organismo electoral, el magistrado coincide con el INE en que el nombre sí genera confusión entre el electorado.

Sin embargo, en su proyecto Bátiz propondrá a sus homólogos modificar el acuerdo del INE para que cambie su argumentación y otros temas de forma, pero el fondo se mantiene.

En una votación dividida, cuando el Consejo General del INE aprobó el registro de Somos México, le dio hasta el 31 de agosto para modificar nombre, emblema y colores.

Esto pese a que cuando presentó su solicitud para convertirse en partido político, en enero del 2025, el INE avaló estos elementos.

El INE argumentó que el nombre no es semánticamente neutral, pues produce un efecto de asociación o apropiación simbólica de la representación o identidad nacional colectiva.

«La denominación ‘Somos México’ puede incidir en el electorado a considerar que la organización representa o encarna a México en su conjunto, lo que probablemente favorecería indebidamente a quien la ostenta, en contravención de los principios de equidad electoral», indicó.

Se acusa que el color es el mismo que utiliza el partido Fuerza por México, del líder sindical Pedro Haces, en cuatro estados del País, por lo que también podría provocar confusión en los electores.

Los líderes de Somos acusaron a Morena de influir en la decisión del INE, pues, argumentaron, durante un año posicionaron nombre, emblema y colores, y ahora, a unos días de arrancar el proceso electoral, los obligan a empezar desde cero.

Se prevé que la propuesta se someta a consideración de los magistrados en la sesión del miércoles.