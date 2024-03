CDMX.- El actor Tom Hiddleston pronunció un discurso a nombre del Rey Carlos III durante una gala de beneficencia en Londres, organizada por The Prince’s Trust.

El tabloide Daily Mail informó que el actor que interpreta a Loki en la serie de Marvel asistió a la gala titulada «Invest in Futures», en la que se encargó de ser la voz del monarca británico, quien se ha ausentado de los eventos públicos tras informar su diagnóstico de cáncer.

La participación de Hiddleston fue confirmada luego de que la organización sin fines de lucro compartiera en Instagram el emotivo discurso, firmado por el rey británico. Tom al ser embajador del organismo, se prestó a leer el texto a nombre del monarca.

Para el evento, el actor de Hollywood destacó al aparecer elegante frente a los presentes, luciendo un pulcro smoking ante el estrado.

«Damas y caballeros, estoy enormemente agradecido a todos ustedes por tomarse el tiempo para asistir a la cena de gala ‘Invest in Futures’ de esta noche.

«Realmente estoy muy contento de que el trabajo de The Trust continúe yendo de fuerza a fuerza, después de haber pasado, en los últimos años, de su misión en el Reino Unido a apoyar ahora a los jóvenes en veintitrés países.

«Celebrar el impacto global de este trabajo es un logro que, debo confesar, no podría haber soñado en 1976 cuando empecé The Trust, utilizando, en ese momento, mi indemnización por despido de la Royal Navy cuando dejé el servicio para ayudar a los jóvenes desfavorecidos a alcanzar su pleno potencial. Su misión sigue siendo la misma hoy en día: ayudar a los jóvenes a conseguir empleos seguros y sostenibles, permitiéndoles construir un futuro más brillante», leyó el actor.

The Prince’s Trust fue fundada por Carlos III, sin embargo, no asistió al evento debido a los problemas de salud que enfrenta desde finales de enero. (Staff/Agencia Reforma)