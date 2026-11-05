Claudia Guerrero

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-La Presidenta Claudia Sheinbaum promulgó este miércoles la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar en qué sectores económicos y actividades podrán establecerse los medios electrónicos como única forma de pago, en sustitución gradual del efectivo.

El decreto, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), otorga a Hacienda un plazo de 15 días hábiles para definir las actividades sujetas a esta medida y otros 15 días a las autoridades federales para emitir las reglas de aplicación.

«La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos podrá ser la única forma de pago», establece el artículo 13.

La legislación entrará en vigor mañana jueves, pero la sustitución del efectivo no será inmediata.

La nueva ley contempla excepciones cuando fallas técnicas u otras contingencias impidan realizar operaciones digitales.

En esos casos se permitirá pagar en efectivo o con cheque, aunque las interrupciones no podrán utilizarse de manera recurrente para incumplir las disposiciones.

La nueva legislación también obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a adoptar las medidas para recibir pagos electrónicos en trámites y servicios, incluida la instalación de infraestructura y mecanismos para atender fallas.