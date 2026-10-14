El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, presentó el programa Turismo Médico Seguro en Chapala, Jalisco, ante residentes extranjeros y personas que eligieron esa localidad como lugar de retiro, con el propósito de promover los servicios médicos especializados disponibles en la capital hidrocálida.

Durante el encuentro, el alcalde destacó la ubicación geográfica de Aguascalientes, su conectividad aérea y terrestre, así como las condiciones de seguridad que, señaló, favorecen la llegada de pacientes nacionales e internacionales.

Montañez agradeció el respaldo del presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, y resaltó la colaboración entre ambos municipios para fortalecer los vínculos económicos y turísticos de la región centro-occidente.

Explicó que el programa surgió del trabajo conjunto entre autoridades, hospitales, médicos y prestadores de servicios turísticos. Como parte de su implementación, hospitales y hoteles participan en procesos de certificación destinados a garantizar estándares de calidad y seguridad para los pacientes.

Asimismo, presentó el portal ags.gob.mx/turismo/medico, donde los interesados pueden consultar información sobre hospitales, hoteles y médicos certificados, además de una oferta de más de 19 especialidades médicas. La plataforma está disponible en español, inglés, japonés, francés y alemán.

En la presentación participó el médico Ricardo González de Anda, especialista certificado en cirugía robótica ortopédica y articular, como representante del sector médico involucrado en esta iniciativa.

El alcalde estuvo acompañado por integrantes del Cabildo y por el secretario de Economía y Turismo Municipal, David Morán. El programa busca atraer pacientes mediante servicios médicos certificados y opciones de hospedaje para quienes requieren atención especializada.