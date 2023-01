Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) hacer un pronunciamiento conjunto para exigir la liberación del ex Presidente de Perú, Pedro Castillo, y el cese de la represión en ese país.

En un mensaje grabado en Palacio Nacional y enviado a la Cumbre de CELAC, que se realiza en Buenos Aires, Argentina, también propuso que el comunicado conjunto llame a elecciones «limpias» en Perú.

«También, no debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú, fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma que están reprimiendo al pueblo, hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo», propuso.

«Que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado».

En días anteriores, López Obrador sostuvo que la destitución de Castillo fue un golpe del conservadurismo por los intereses económicos de las «élites» y deslizó la sospecha de que Estados Unidos habría participado en la destitución y aprehensión del ex presidente peruano.

«También expresar nuestra solidaridad con todos los pueblos de América, estamos con algunas diferencias de tipo político, de tipo ideológico, pero coincidimos en lo fundamental, en luchar a favor de nuestros pueblos», expresó en el video.

En la grabación, de ocho minutos, López Obrador refrendó su solidaridad con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y con el pueblo de ese país, al que felicitó por haber decidido «libremente» a su Mandatario.

«No podemos aceptar intentos, ni mucho menos golpes de Estado, ni militares ni técnicos, se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia, es el pueblo el que manda en la democracia, no a las oligarquías», manifestó.

Desde uno de los jardines de Palacio, insistió en buscar la unidad y la integración no sólo de los países de América Latina y El Caribe, sino de todo el continente.