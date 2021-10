Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CAMPECHE, Campeche.- El neoliberalismo promovió movimientos como el feminismo y la defensa de los derechos humanos para saquear «a sus anchas», afirmó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Son grupos que tienen que ver con una forma que encontraron de trabajar. ¿Qué hizo el neoliberalismo o qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal, qué hicieron?», preguntó.

«Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales».

Si bien son causas «muy nobles», enfatizó en la mañanera, también fueron creadas e impulsadas para que la desigualdad social quedara fuera de la agenda de los países.

«Muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedara afuera del centro del debate», dijo.

Por eso, agregó, no se hablaba de corrupción, ni de de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo.

«Entonces, agencias internacionales que apoyaban el modelo neoliberal, que es un modelo de pillaje donde corporaciones se apropian de bienes nacionales, de bienes del pueblo, estas mismas corporaciones financiaban, y lo siguen haciendo, a grupos ambientalistas, defensores de la libertad».