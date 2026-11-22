Diego Martínez Agencia Reforma

CDMX. – La NFL está de regreso después de mil 462 días. El ayuno terminó y el juego que los aficionados mexicanos disfrutarán esta noche es uno de los más esperados de la actual temporada, al grado de que alguno de los dos equipos tiene muchas posibilidades de llegar al próximo Super Bowl.

Los Vikings de Minnesota, que presumen la mejor defensa de la Liga, chocarán con los 49ers de San Francisco, el equipo que suma más yardas ofensivas en la temporada, en un platillo que se encargará de abrir el Estadio Banorte para la Liga.

Un juego de Temporada Regular que, además, será histórico, pues es el primer Sunday Night Football fuera de Estados Unidos bajo el formato de la cadena NBC.

La larga remodelación del inmueble fue, en gran parte, lo que provocó la ausencia de la Liga, pero hoy jugadores, coaches y directivos confirmarán que el campo está en perfecto estado y que los cambios le dieron un rostro moderno al recinto. La fiesta está garantizada. Los boletos se agotaron en unos días y la reventa está muy alta, pues el más económico, a unas horas del encuentro, ronda los 7 mil pesos.

Lo vale, sí, y más por lo deportivo, pues pocas veces se puede tener a dos equipos de primer nivel, y en esta ocasión nada lo detendrá, pues hace unos años México, por el estado del pasto, perdió un juego que fue legendario: aquel choque entre Chiefs y Rams que terminó disputándose en Los Ángeles y explotó en puntos (54-51).

NFL / Semana 11

Minnesota vs. San Francisco

TV: Canal 5, ESPN y DAZN / 19:20 h