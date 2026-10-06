Diana Mayumi Suzuki Perea Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal prometió que los 12 mil 750 consultorios del Servicio Universal de Salud recibirán a cualquier persona, independientemente de su derechohabiencia, bajo una política de «cero rechazos».

Los puntos de atención comenzarán a abrir de manera gradual en enero de 2027 en 24 estados y ofrecerán consultas gratuitas, medicamentos básicos, estudios diagnósticos y canalización a hospitales cuando sea necesario.

«La regla fundamental del modelo médico es cero rechazos. Esto no significa que todo se va a resolver en el consultorio, pero todo tendrá una ruta clara de atención y, en su caso, de referencia. Todas las personas serán recibidas, serán valoradas de forma estandarizada, serán orientadas y serán atendidas de forma integral», afirmó Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar.

El funcionario explicó que el nuevo modelo busca reducir la fragmentación del sistema de salud y homologar la atención entre instituciones.

Detalló que los consultorios operarán con los mismos criterios para resolver padecimientos o referir pacientes, una cartera común de medicamentos e insumos, las mismas pruebas de laboratorio y un expediente electrónico compartido.

«Esto nos va a garantizar que todos los pacientes sean atendidos de forma homogénea, siempre cuidando la más alta calidad de la atención y experiencia del usuario», indicó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que cada consultorio contará con alrededor de 60 medicamentos básicos y atenderá padecimientos que no requieran atención especializada.

«El objetivo es 12 mil consultorios en 24 estados de la República, los lugares más apartados o en las ciudades. Se trata de, si no hay una enfermedad grave, podría acudir directamente al consultorio. Aquí se le va a atender de manera gratuita y va a tener sus propios medicamentos, 60 medicamentos básicos para poder atender lo principal», explicó.

Sheinbaum señaló que los consultorios también buscan disminuir la saturación de los centros de salud y estarán vinculados con Salud Casa por Casa para atender a adultos mayores y personas con discapacidad.

El Gobierno informó que los espacios serán instalados en casas de salud municipales en desuso, inmuebles públicos, lugares de trabajo y unidades del IMSS-Bienestar e ISSSTE.

La adecuación será realizada mediante comités comunitarios que recibirán directamente recursos para pintura, impermeabilización y reparaciones menores, mientras que el equipamiento será adquirido de manera centralizada.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informó que las asambleas comunitarias comenzaron el 2 de octubre y continuarán hasta el día 25.

El funcionario reportó que 73 mil médicos y personal de enfermería ya se postularon para trabajar en los consultorios y que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de octubre.

Los profesionales podrán cubrir turnos matutinos, vespertinos o de fin de semana, y también podrán incorporarse médicos y enfermeras jubilados sin perder su pensión.

Leticia Ramírez, Secretaria de Bienestar, informó además que Salud Casa por Casa ha otorgado más de 27 millones de consultas domiciliarias gratuitas a beneficiarios de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad.

De ese total, más de 12 millones corresponden a primeras visitas, 8.3 millones a segundas consultas y casi 6 millones a terceras visitas, con 10 millones de hogares atendidos.