Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal prometió garantizar agua de calidad durante los próximos 30 años para la Zona Metropolitana de Guadalajara y evitar que Jalisco contraiga una deuda de hasta 56 mil millones de pesos, mediante la construcción de dos acueductos y la modernización de infraestructura hidráulica.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, informó que las obras federales requerirán una inversión de 14 mil 500 millones de pesos y permitirán incrementar el suministro en mil 200 litros por segundo, volumen equivalente al abastecimiento de medio millón de personas.

«En primera orden, con la renovación de la infraestructura se atiende una problemática de calidad del agua que está en este momento afectando la zona metropolitana de Guadalajara es un proyecto con una visión de largo plazo que nos va a dar condiciones óptimas de calidad durante los siguientes 30 años», afirmó.

Durante la mañanera, Morales explicó que el sistema de abastecimiento de Guadalajara enfrenta problemas de contaminación por descargas domiciliarias, industriales y municipales, además de tiraderos de basura que afectan el agua antes de llegar a las plantas potabilizadoras.

El funcionario advirtió que parte de la infraestructura fue construida desde la década de 1950 y que la planta potabilizadora de Miravalle carece de capacidad suficiente para tratar el agua con los contaminantes que actualmente recibe.

«En tercer lugar se va a evitar para el pueblo de Jalisco una deuda que pudiera ser hasta de 56 mil millones, lo cual creo que es una excelente noticia», sostuvo Morales.

El primer proyecto contempla la construcción de un acueducto de 42 kilómetros, desde la planta de bombeo de Santa Cruz hasta el tanque del Cerro del Cuatro, con capacidad para transportar hasta 8 mil litros por segundo.

La obra tendrá una inversión federal estimada de 9 mil 300 millones de pesos y comenzará en los primeros meses de 2027, con un plazo de ejecución de dos años.

De manera complementaria, el Gobierno de Jalisco realizará las interconexiones necesarias y la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle, para ampliar su capacidad hasta 7 mil 500 litros por segundo.

El Gobernador Pablo Lemus precisó que, aunque inicialmente se planteó modernizar esa instalación, en realidad se construirá una nueva planta, debido a que la actual tiene 70 años de antigüedad.

Indicó que la inversión estatal será de 7 mil 500 millones de pesos y que la primera etapa, con un costo de 2 mil 500 millones, estará lista a finales de marzo de 2027 para comenzar operaciones en abril.

Lemus aseguró que el equipamiento necesario ya fue adquirido por el Gobierno estatal, luego de iniciar los procedimientos de licitación y compra tres meses atrás.

El segundo proyecto federal consiste en construir el acueducto Calderón-San Gaspar, con capacidad para transportar 3 mil 500 litros por segundo, así como ampliar la planta potabilizadora de San Gaspar.

Morales detalló que estas obras requerirán una inversión de 5 mil 200 millones de pesos y también comenzarán a principios de 2027, con un plazo de ejecución de dos años.

Explicó que el sistema asociado con la presa El Zapotillo actualmente tiene capacidad para suministrar 2 mil 300 litros por segundo, por lo que las nuevas obras permitirán aprovechar mejor esa infraestructura.

La Presidenta Sheinbaum señaló que el proyecto concluirá las obras de conducción pendientes para aprovechar el agua de El Zapotillo y mejorar tanto la cantidad como la calidad del suministro en Guadalajara.

El director de Conagua informó que las autoridades detectaron alrededor de 150 descargas irregulares en el tramo del sistema de abastecimiento afectado por la contaminación, de las cuales 80 ya fueron clausuradas.

Añadió que el Gobierno de Jalisco construye una red de colectores para impedir nuevas descargas, con el compromiso de concluir los trabajos a finales de diciembre de este año.

Morales precisó que la construcción de los nuevos acueductos estará a cargo de Conagua, mientras que la operación y el mantenimiento de la infraestructura continuarán bajo responsabilidad del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), sin participación de empresas privadas.