Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

Dallas, Estados Unidos: Ante una elección en la que los republicanos enfrentan riesgos de perder la mayoría en la Cámara y el Senado, el Presidente Donald Trump prometió ayer que cada estadounidense adulto recibirá 5 mil dólares si su partido gana el Congreso en los comicios del 3 de noviembre.

«Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, repartiré un dividendo de 5 mil dólares a cada adulto en Estados Unidos», declaró en su discurso en la inédita Convención Republicana que se celebra en Dallas, Texas.

«La única condición será que el dinero sea utilizado en el país. No queremos que vayas a Canadá, China o Alemania… lo llamaremos el Dividendo Trump», agregó.

La propuesta tendría un costo superior a un billón de dólares, según estimaciones de medios estadounidenses, tomando en cuenta que hay alrededor de 240 millones de ciudadanos estadounidenses adultos.

El Presidente no especificó de dónde provendrían los fondos.

La promesa ocurre en una elección en la que los republicanos enfrentan riesgos de perder la mayoría en la Cámara e incluso en el Senado.

«Si entregamos el futuro de EU a los demócratas de izquierda radical, nuestra nación pasará la próxima década tratando de volver a ponerse de pie. Será una tragedia», dijo el Mandatario.

El índice de aprobación de Trump es de 38 por ciento, de acuerdo con el promedio de encuestas de The New York Times.