Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Ante los subsidios que sigue requiriendo Mexicana de Aviación, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la aerolínea alcanzará su punto de equilibrio cuando opere toda su nueva flota, cuya integración concluirá en 2027.

La Mandataria defendió la viabilidad de la empresa estatal luego de que REFORMA publicó hoy que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una nueva inyección de recursos por 882 millones de pesos, cifra 636 por ciento superior a la acumulada en los dos años anteriores.

De acuerdo con el calendario presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Mexicana recibió cinco aeronaves en 2025, tiene programadas siete para este año y espera las últimas ocho en 2027, con lo que completará una flota de 20 aviones Embraer.

«Mexicana va a tener su rentabilidad asegurada en el momento en que estén todos los aviones operando. Ya están las rutas, está calculado y ya vamos, porque ya están pedidos los aviones y ya se pagaron los adelantos y ya están por recibir los nuevos aviones», afirmó.

Sheinbaum sostuvo que la existencia de una aerolínea del Estado permite abrir rutas que de otra manera no serían atendidas y generar competencia para presionar a la baja los precios de los boletos.

Como ejemplo, comparó un vuelo entre la Ciudad de México y Hermosillo con una tarifa de 10 mil pesos frente a otro ofrecido por 3 mil pesos.

«Pues evidentemente el de 10 mil pesos va a bajar sus precios para tener mayor competitividad, porque si no todos van a querer ir en el vuelo de 3 mil pesos, que además es un buen vuelo, buen servicio y todo lo que está asociado a la aerolínea», argumentó.

REFORMA publicó este lunes que Mexicana lleva asignados poco más de 131 millones de pesos en subsidios y que la nueva aportación prevista para 2027 elevaría considerablemente los recursos destinados a financiar su operación.

La Presidenta afirmó que no considera necesaria la participación estatal en todos los sectores de la economía, pero defendió su presencia en áreas que calificó como estratégicas para generar competencia.

Para ejemplificarlo, recordó que cuando Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México rechazó cerrar la planta de asfalto de la capital y decidió modernizarla.

Según Sheinbaum, mientras la planta permaneció cerrada por los trabajos, el precio del asfalto llegó a duplicarse debido a que desapareció la referencia de precios que generaba la empresa pública.

«No en todo tiene que participar el Estado, no en todo, pero hay algunas áreas estratégicas que vale la pena que hayan empresas rentables, rentables que permitan también participar en la competencia y disminuir los precios», sostuvo.

La Presidenta aseguró que Mexicana ya contribuye a ese objetivo y reiteró que alcanzará el punto de equilibrio una vez que cuente con todos los aviones previstos.