La candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, Martha Márquez, hizo un llamado a la fortaleza, unidad y humildad durante los 45 días de campaña, basándose en los principios de la cuarta transformación. Reafirmó su compromiso de no mentir, no robar y no traicionar, asegurando que no defraudará a los ciudadanos.

Márquez destacó la necesidad de un cambio en la ciudad, pues identificó problemas como la falta de agua, los baches en las calles y la creciente inseguridad. En ese sentido, en su plan de gobierno, Márquez prometió garantizar el acceso al agua para todas las familias de Aguascalientes, incluyendo la provisión de seis metros cúbicos gratuitos para las zonas vulnerables. Entre otras propuestas, mencionó la revitalización de los arroyos municipales para convertirlos en áreas de convivencia y cultura, la erradicación de la corrupción en los servicios públicos y la profesionalización de la Policía Municipal.

Finalmente, instó a los ciudadanos a unirse a su proyecto de transformación y prometió que el 2 de junio, día de las elecciones, marcaría un hito en la historia de Aguascalientes.