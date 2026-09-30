Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La próxima candidata de Morena y PVEM a la gubernatura de Nayarit, Jasmine Bugarín, se comprometió a renunciar a su nacionalidad estadounidense, aunque la reforma constitucional sobre nacionalidad única no será aplicable a la elección de 2027.

Durante el encuentro privado en el que se definió que Bugarín sería la abanderada de la 4T en Nayarit, integrantes de Morena cuestionaron su doble nacionalidad. El tema cobró relevancia luego de que el Congreso aprobara una reforma para impedir que personas con otra nacionalidad puedan competir por la Presidencia o una gubernatura.

Sin embargo, el régimen transitorio establece que la reforma entrará en vigor a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no aplicaría a la elección de Nayarit de 2027.

«Ella se comprometió a que lo que hubiera que hacer adicional para completar todo el trámite para tener solo la nacionalidad mexicana, lo haría», señaló Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

Bugarín, senadora del PVEM, nació en Estados Unidos y cuenta con doble nacionalidad.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, explicó que durante la reunión la pevemista argumentó que no eligió dónde nacer, pero sí dónde gobernar.

«Sus hermanos son jornaleros en Estados Unidos, como muchas familias migrantes, muchas veces se registran en Estados Unidos, pero yo sí elijo dónde representar», relató Hernández.

La dirigente morenista añadió que el compromiso de Bugarín responde a una convicción del movimiento, independientemente de que la reforma sea aplicable o no a la elección de 2027.

«Nosotros en nuestro movimiento queremos perfiles que actúen por convicción más allá de la obligación», indicó.

Hernández señaló que el debate sobre la doble nacionalidad y la reforma constitucional dejan un precedente para futuros procesos electorales. La modificación establece que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana, pero su aplicación comenzará en 2028.