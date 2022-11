Jorge Ricardo Agencia Reforma

CHILCHOTA, Michoacán.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió ayer una ley o acuerdo para que los egresados de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ), cuyos alumnos se han movilizado en los últimos meses en demanda de salones, maestros y clases de verdad, tengan empleo asegurado.

«Vamos a buscar la forma de que antes de que yo termine, aunque a ustedes todavía les falte, voy a dejar un acuerdo, a ver si puedo que sea una ley, para que todos los que ingresen de las escuelas de medicina tengan su trabajo seguro», afirmó.

López Obrador inauguró las instalaciones de la UBBJ en este municipio michoacano, a dos horas de Morelia, un plantel que abrió oficialmente en 2019, pero sin salones, y que hoy tiene 219 alumnos en la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria, aunque sigue en trámite su visto bueno ante la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS).

«Vamos a que todos ustedes, terminando, tengan trabajo asegurado», añadió el Presidente luego de asegurar que «los Gobiernos neoliberales» le cerraron la puerta a los estudiantes de medicina.

Durante la inauguración del plantel en Chilchota, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, recibió los reclamos de estudiantes de la Normal Rural de Cherán, que acusan la detención ilegal de tres compañeros.

López Obrador salió a respaldar a Ramírez Bedolla y sobre los normalistas detenidos dijo que había pedido al Gobernador que revisara el caso. Aseguró que en su Gobierno no hay represión, y dio un regaño a los manifestantes para que hicieran sus reclamos sin llegar a la violencia.

«Nada más le voy a encargar, porque una mamá me lo pidió, a ella le voy a encargar, y a otras mamás, y a las abuelas, y a los abuelos, que les jalen las orejas. Nada de que ‘cierro la carretera’, pero no sólo cierro la carretera, sino que ‘le voy a prender fuego un camión’. No, eso no. ¿Saben cómo luchaba Gandhi, Luther King, cómo luchaba Mandela? de manera pacífica sin violencia», añadió.

En octubre, explicó una mujer en entrevista, tres egresados de la Normal Rural de Cherán repartían volantes cerca de Chilchota para pedir plazas de trabajo, cuando fueron detenidos y acusados de incendiar un auto.

«Y ahora nos piden un millón 300 mil por cada uno, un millón 300 mil que no vamos a juntar nunca aunque trabajemos toda la vida», acusó.

Al inaugurar edificios de la Universidad del Bienestar en Pajuacarán, el Presidente dijo ‘no somos monedita de oro’ a maestros que reclamaban el pago de salarios.

En su discurso, no se dejó interrumpir y resaltó que Michoacán, gobernado por el morenista Ramírez Bedolla, es el único estado que recibe apoyo federal para el pago de maestros.

«¡Pues que ya pague!», le respondieron.