Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de la Asociación Cultivando Género, hizo un llamado a los nuevos legisladores locales para que trabajen de manera efectiva y comprometida en favor de la ciudadanía de Aguascalientes, implementando reformas que realmente mejoren la calidad de vida de todas las personas y no se queden en promesas vacías.

La activista expresó su preocupación por la falta de contrapesos en el Congreso local, una situación que, según ella, se ha observado en las últimas legislaturas. Por ello, exhortó a los nuevos diputados, tanto a los reelectos como a los que entran por primera vez, para que se acerquen a la ciudadanía, escuchen sus necesidades y propongan iniciativas que impacten positivamente la vida de todas las personas en Aguascalientes.

Subrayó la importancia de que las propuestas legislativas no se queden en meros discursos, sino que incluyan un análisis presupuestario adecuado y contemplen la capacitación del servicio público para implementar las reformas. «Necesitamos que el trabajo que se realice desde el Congreso apueste a tener un mejor estado, pero que no queden sólo en propuestas de discurso, que nos digan también el presupuesto que se requiere para estas iniciativas».

Asimismo, enfatizó la necesidad de legislar desde una perspectiva progresiva y a favor de los derechos humanos. Con la inclusión de la primera diputada de cuota indígena en el Congreso local, resaltó la urgencia de crear reformas que dignifiquen a las personas indígenas y también hizo hincapié en la representación de personas con discapacidad y la necesidad de iniciativas que resuelvan los años de desatención hacia esta comunidad.

Hizo también un llamado a mejorar la comunicación entre el Congreso y la ciudadanía. Señaló que el Congreso sigue siendo un espacio percibido como lejano por la población y que es necesario hacerlo más accesible para incrementar la participación electoral. «El Congreso necesita replantearse cómo están comunicando a todas las personas lo que están haciendo. Necesitamos que el Congreso realmente se vuelva accesible a todas las personas», finalizó.