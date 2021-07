En lo que va del año, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Aguascalientes ha aplicado 1,080 visitas de inspección a comerciantes para hacer cumplir el reglamento de no utilizar los productos plásticos de un solo uso y, hasta el momento, no ha aplicado sanciones económicas.

Su titular, Sarahí Macías Alicea, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar de modo anónimo a los establecimientos que incumplen con esta normatividad y que siguen ofreciendo productos plásticos de un solo uso y que resultan ser contaminación, al no deteriorarse rápidamente. Las multas económicas pueden oscilar de 100 a 1000 UMAs.

Actualmente, se lleva a cabo esta campaña de concientización, la cual no tiene fines recaudatorios, sino de sensibilización para que se comprometan a aplicar la diversidad de alternativas de productos biodegradables que entregarán a sus clientes, con el único fin de no continuar utilizando los nocivos.

Agregó que, en cada una de las Jornadas Ambientales que realiza la Semadesu en las diferentes delegaciones urbanas y rurales, se realiza la inspección a los comercios, que reciben dos visitas cada uno a través de las diferentes cuadrillas de trabajo para aplicar el procedimiento administrativo y avanzar en el cuidado del medio ambiente.

Si un establecimiento está incumpliendo con esta disposición, se le concede una oportunidad para que haga el cambio hacia el uso de productos biodegradables o alternativos que son amigables con el medio ambiente.

Hasta el momento, se ha identificado una diversidad de comercios que se olvidaron de este reglamento, con la llegada de la pandemia sanitaria por el COVID-19, pero es tiempo de retomarlo porque el cuidado del medio ambiente es una prioridad y todos deben asumirlo de esta manera, en pos de la conservación del planeta.

Sarahí Macías detalló que la Semadesu llega en una primera ocasión y, si no cumplen, se les hace la invitación a evolucionar a productos biodegradables; luego, se regresa en una segunda visita para verificar el cumplimiento y, normalmente en este momento, ya han adoptado las medidas de cambio para evitar la multa económica.

Por último, mencionó que, por cada comercio, se hacen cinco visitas de inspección para asegurarse el cumplimiento del reglamento para el uso de productos plásticos biodegradables.