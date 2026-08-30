La prohibición del uso de teléfonos celulares en las escuelas de cara al ciclo escolar 2026-2027 no resolverá problemáticas como el bullying, la falta de atención o las dificultades de aprendizaje, por lo que se requiere una política pública integral, advirtió Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de Cultivando Género.

La activista explicó que en Aguascalientes existen desde el año pasado lineamientos para regular el uso de celulares en los planteles, cuya revisión contó con la participación de Cultivando Género mediante observaciones y grupos focales para recoger opiniones del alumnado.

Señaló que la regulación estatal no establece una prohibición absoluta, pues permite utilizar los dispositivos dentro del salón cuando exista una planeación docente y se informe a las familias, siempre que se empleen para actividades académicas.

Consideró que retirar los dispositivos puede reducir determinadas prácticas, pero no sustituye la necesidad de mejorar las estrategias educativas y la atención escolar. Expuso que existen grupos numerosos en los que una maestra o maestro debe atender a alrededor de 30 estudiantes, lo que dificulta el desarrollo de actividades personalizadas. Además, señaló que falta personal especializado para atender problemas de salud mental y bullying.

Sostuvo que se requiere capacitar a los docentes en técnicas dinámicas y lúdicas, fortalecer el trabajo con las familias y generar condiciones para que el aprendizaje se desarrolle mediante diversas herramientas educativas.

Finalmente, Contreras Ruvalcaba cuestionó la rapidez con la que se pretende implementar una medida de alcance nacional. Afirmó que esta problemática no puede resolverse únicamente con la prohibición de celulares, sino mediante una estrategia que contemple educación, salud mental, acompañamiento familiar, capacitación docente y condiciones adecuadas para el aprendizaje.