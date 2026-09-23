Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La polémica reforma que prohíbe a aspirantes de la Presidencia de la República y Gobernadores a mantener una doble nacionalidad fue aprobada anoche por mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

La reforma constitucional, promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo 344 votos a favor, 116 en contra de PAN, PRI y MC y una abstención.

Al calor del debate, el morenista Guillermo Santiago acusó al PAN y al PRI de estar en contra de la reforma para defender al ex Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Las elecciones se ganan en México, no en Estados Unidos, les dijo.

El panista Germán Martínez señaló que la reforma no sólo era una redada contra los derechos de los mexicanos migrantes, sino que dividía a la sociedad entre mexicanos auténticos y puros y «mexicanos malqueridos», aun cuando muchos no están en el País por necesidad.

La reforma pasó al Senado de la República y, de ser avalada ahí, entrará en vigor a partir de 2028. En el 2030 ningún candidato que aspire a la Presidencia podrá ostentar dos nacionalidades.