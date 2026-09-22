Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la dirigencia nacional del PRI frenar los señalamientos que vinculen a Morena con el crimen organizado.

Dicho organismo ordenó además el retiro de determinadas publicaciones y evitar usar expresiones como «narcopartido», «narcorégimen» o «narcogobierno» sin un sustento fáctico de sus dichos.

El acuerdo fue avalado por unanimidad de la Comisión de Quejas, integrada por Frida Denisse Gómez Puga, Jorge Montaño y Arturo Manuel Chávez, declarando procedentes las medidas cautelares solicitadas por Morena, respecto de estos contenidos difundidos por la dirigencia.

La resolución ordena al también al líder priista Alejandro Moreno eliminar o modificar porciones de sus publicaciones, así como cualquier contenido equivalente que tenga en otras redes sociales o plataformas bajo su administración.

El PRI nacional deberá retirar, además, los reposteos realizados desde su cuenta de X, mientras que los Comités Directivos Estatales del tricolor en Chiapas, Morelos y Tlaxcala deberán hacer lo propio con las publicaciones cuestionadas.

La Comisión ordenó un plazo máximo de seis horas para cumplir con el retiro o modificación de los contenidos, contado a partir de las 9:00 horas del día hábil siguiente a la notificación legal del acuerdo.

En uno de los resolutivos se ordena a Moreno y al PRI abstenerse de realizar, bajo cualquier modalidad o formato, publicaciones o señalamientos que vinculen a Morena con expresiones como «narcorégimen», «narcopartido», «narcodictadura», «narcogobierno», «narcopropagandista» o «narcopolíticos», así como con el crimen organizado, cuando no cuenten con el «sustento fáctico necesario».

El acuerdo puede ser impugnado mediante el recurso de revisión respecto del Procedimiento Especial Sancionador, conforme al artículo 109 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.