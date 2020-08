Martín Aquino Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-¡Cuidado! Si su celular o computadora requiere de alguna refacción, ya no podrá comprar una pieza genérica por ejemplo en la Plaza de la Tecnología, pues estaría incurriendo en una ilegalidad; ahora debe acudir con la empresa que tiene los derechos de la marca.

Con motivo de la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 29 de junio el Congreso de la Unión avaló reformar la Ley Federal de Derecho de Autor, y aunque falta que se ajuste la reglamentación, las nuevas disposiciones sancionan la comercialización de productos, componentes o sistemas que eludan la medida tecnológica de protección efectiva, es decir, los derechos de autor.

Según establecen los ajustes a la ley, este ilícito se sancionará con multa de mil a 20 mil Unidades de Medida y Actualización, de 86 mil 800 pesos a 1.7 millones de pesos.

“Resulta que, cuando nosotros adquirimos un equipo de cómputo, un celular, o un dispositivo, adquirimos la licencia de uso y no tanto de modificación; entonces, ahora si se me descompone mi ‘HP’ o mi ‘Dell’, tengo que buscar un distribuidor autorizado para que la arregle, aunque yo sea una ingeniera y pueda arreglarla, porque estaría violando los derechos de autor”, explicó Verónica Camacho Santillán, presidenta del Colegio de Profesionistas en Sistemas de Información de Jalisco (Copsijal).

Ante estas nuevas disposiciones legales, las Plazas de la Tecnología ya no podrán vender piezas genéricas, y aunque tienen la opción de ampararse contra estas medidas, difícilmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalaría dejar sin efecto la renovada ley.

¡Participa con tu opinión!