Un total de 331 mil 615 habitantes de Aguascalientes reciben actualmente algún programa o apoyo del gobierno federal, lo que representa 23.27% de la población estatal, informó Aldo Ruiz Sánchez, titular de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes.

En rueda de prensa, el funcionario detalló que la pensión para adultos mayores concentra el mayor número de beneficiarios, con 137 mil personas, aproximadamente, lo que representa 9.66% de la población estatal. Le sigue el programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años, que actualmente registra 37 mil 376 beneficiarias en Aguascalientes. En el caso del programa destinado a personas con discapacidad, indicó que existen 19 mil 28 beneficiarios, equivalentes a 1.33% de la población estatal.

El titular de Bienestar también presentó cifras correspondientes a los programas educativos y de apoyo a jóvenes. Entre ellos mencionó la beca Rita Cetina, con 61 mil 730 beneficiarios; la beca de educación superior, con mil 930 estudiantes; Jóvenes Construyendo el Futuro, con 5 mil 450 jóvenes; y el programa Benito Juárez, con 5 mil 222 beneficiarios. Asimismo, reportó mil 170 beneficiarios del programa para madres trabajadoras.

En el sector agropecuario, informó que 7 mil 541 productores reciben el programa Fertilizantes, mientras que 6 mil 949 personas son beneficiarias de Producción para el Bienestar. Explicó que este último programa está dirigido a productores con parcelas de una a cuatro hectáreas, con determinadas condiciones de superficie de riego y temporal. También mencionó el programa Bienpesca, que cuenta con alrededor de 100 beneficiarios en Aguascalientes. Explicó que, debido a las características productivas del estado, la actividad pesquera tiene una participación reducida, aunque existen personas que cuentan con granjas y reciben este apoyo.