Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La alianza Va por México iniciará el próximo viernes su Parlamento Abierto sobre la reforma electoral, en el que participarán el presidente y los consejeros del INE, magistrados de tribunales electorales de todo el País e integrantes de los Oples.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, informó que los foros se llevarán a cabo en San Lázaro con la participación de todos aquellos a quienes Morena dejó fuera del ejercicio de discusión que convocó y que dio inició la semana pasada.

Cházaro, quien habló a nombre de Va por México, adelantó que el Parlamento Abierto alterno será inaugurado por los coordinadores de PAN, PRI y PRD, y con la participación del ex consejero Luis Carlos Ugalde, el ex Magistrado Manuel González Oropeza y la ex senadora Angélica de la Peña.

Explicó que hasta ahora están considerados cinco foros, aunque podrían extenderlos.

Detalló que el foro 2 se llevará a cabo el 12 de agosto con la participación de consejeras y consejeros electorales de todo el País, mientras que en el foro 3 estarán presentes el presidente del INE, Lorenzo Córdova y otros integrantes del Consejo General.

Cházaro informó que en el foro 4 participarán Alejandra Chávez, presidenta de la Asociación de Magistrados, así como Magistrados de todo el País.

Al foro 5, hasta ahora el último, están invitados la consejera Dana Paola Ravel, el académico Rubén Aguilar y los ex consejeros Alejandro González y Marco Antonio Gómez Alcantar.

El diputa perredista reiteró que la moratoria constitucional de Va por México está firme, pero consideró necesario escuchar los puntos de vista de instituciones como el INE, para evitar que Morena impulse una reforma electoral con verdades a medias.