Programa Tarjeta Rosa ampliará su alcance

Una red de 40 mil mujeres organizadas en asambleas comunitarias se ha consolidado en Aguascalientes como la columna vertebral de la reconstrucción del tejido social. A través del programa «Tarjeta Rosa», la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedeso) proyecta cerrar este año con la capacitación e integración de 4 mil lideresas dedicadas a brindar asistencia e impulsar el desarrollo de sus comunidades.

Patricia Castillo Romero, titular de la Sedeso, anunció que se publicará una convocatoria para incorporar a 2 mil nuevas beneficiarias a este esquema, quienes se sumarán a las 2 mil que participaron en la primera etapa.

La funcionaria puntualizó que no se trata de una beca ni de un subsidio asistencial, sino de un incentivo económico de 2 mil pesos bimestrales otorgado a «agentes de cambio». Estas mujeres dedican periódicamente cuatro horas a capacitaciones intensivas -sin distracciones digitales ni responsabilidades de cuidado- para brindar orientación, acompañamiento y canalización a otras mujeres de sus colonias.

De manera paralela, la Sedeso mantiene la cobertura de otros programas de asistencia social en la entidad. Como parte del apoyo a la economía familiar y a la primera infancia, canaliza recursos a más de 71 estancias infantiles, con lo que beneficia a más de 2 mil 600 familias y permite que las madres se reincorporen a la vida laboral o académica.

Asimismo, mediante el programa Profan, la dependencia brinda servicios funerarios integrales a 30 mil personas registradas en el padrón, con el propósito de evitar gastos catastróficos ante la pérdida de un familiar.

Finalmente, la secretaria destacó la consolidación de convenios con ganaderos locales para distribuir leche de producción estatal a bajo costo en zonas vulnerables.