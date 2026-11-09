La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega de 1,400 becas educativas del Programa Oportunidades, destinadas a respaldar la formación académica de niñas, niños y jóvenes, así como a contribuir a la economía de las familias mediante apoyos para cubrir gastos escolares, principalmente la adquisición de útiles y uniformes.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó la importancia de brindar herramientas que permitan a los estudiantes continuar con su preparación académica y alcanzar sus objetivos personales. Asimismo, exhortó a los beneficiarios a confiar en sus capacidades, mantener el esfuerzo y aprovechar las oportunidades disponibles para construir un mejor futuro.

“No importa de dónde venimos, lo importante es a dónde vamos a llegar. No importa si somos mujeres, todas podemos cumplir nuestros sueños; lo importante son las ganas y la voluntad”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Paty Castillo, recordó que el Programa Oportunidades había dejado de operar en Aguascalientes y fue retomado durante la actual administración estatal, con la finalidad de recuperar mecanismos de apoyo dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las familias.

En representación de las personas beneficiarias, Magda Yuliana García Barrios agradeció la entrega de las becas y señaló que estos recursos permitirán adquirir materiales escolares y uniformes para sus hijos, facilitando la continuidad de sus estudios.

A la ceremonia también asistieron José Juan Sánchez Barba, coordinador general ejecutivo de Gabinete, y Sarahí Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, quienes acompañaron a la gobernadora durante la entrega de los apoyos educativos a las familias beneficiadas.