Por: Juan Pablo Martínez

“RUIDO DE FONDO” (“WHITE NOISE”) – NETFLIX

En algún momento David Cronenberg dijo mientras promocionaba su película del 2012 “Cosmópolis”, adaptación al texto homónimo del escritor Don DeLillo: “se tiene que abandonar al libro para serle fiel al libro”. Esto, por supuesto, ofenderá a quienes creen que la adaptación cinematográfica pende en fidelidad sobre el grado de adherencia del cineasta al texto original, pero a lo que el canadiense de culto se refiere es que una película no debe o puede ser tan solo una ilustración móvil de una abstracción literaria, y supongo que justo eso consideró el notable director neoyorquino Noah Baumbach para realizar esta iteración de otro texto, también de DeLillo, titulada “Ruido de Fondo”, pues la vértebra narrativa tanto de la novela como de la cinta es un compendio de situaciones que se concatenan con base en una figuración que va de lo simbólico a lo surrealista donde vedadamente se ataca o satiriza al característico consumismo norteamericano, a sus núcleos familiares, a su exquisita paranoia y sus inclinaciones académicas/intelectuales, todo acrisolado en una familia muy al gusto de Baumbach: de clase media alta con broncas existenciales, perfil culto y dinámicas internas que van de las camorras básicas entre hermanos hasta desacralizar la imagen paterna siendo los hijos quienes tomarán las decisiones más sensatas y racionales en un contexto que involucra un accidente de índole tóxico que pone en riesgo la integridad física de los habitantes de una pequeña comunidad donde el padre (Adam Driver), hombre que domina todo lo relacionado con el Führer al punto de consolidar una cátedra en la universidad local sobre Hitlerología, descubre que su esposa Babette (Greta Gerwig) se ha vuelto dependiente de una misteriosa droga llamada “Dylar” a la vez que comienza a sufrir los efectos fatales de la contaminación tóxica, mientras que sus tres hijos llevan el timón de la nave familiar cuando tratan de escapar a ese hipotético holocausto ambiental aplicando todo su sentido común, corrigiendo a sus progenitores con regularidad entablando una peculiar dinámica donde los diálogos, enunciados a mil por hora con la mesura de una ametralladora, facultan a todos los personajes a practicar un despiadado esgrimeo verbal donde los silencios son pocos y la ironía mucha. Baumbach pone tal empeño en la consolidación de una mise-en-scéne dinámica y en dirigir a sus actores en un laberinto de bizarra entraña (en un momento la película es un musical y en otro es un filme de horror, todo encuadrado en la estructura de la sátira a veces Woodyallenesca y otras veces dramática muy a la Baumbach) que ahora olvidó aplicarle rigor a la construcción de personajes, siendo éstos ambiciosos arquetipos de posmodernidad que luego debemos creer sienten y viven lo que los demás cuando el director modifica la tónica en el tercer acto y vemos cómo una inconformidad marital afecta a Driver y Gerwig a una faceta de la trama que apunta a lo dramático pero que no germina en algo audaz o concreto sino caricaturesco, detonando un alejamiento entre la cinta y el público que no se recupera. Hay un corazón sangrante y latiente por ahí y alguna exploración emocional genuina por allá junto a una sátira que desea con todas sus fuerzas decir algo sobre sus personajes o la cultura atrofiada en la que viven, pero la cinta sepulta todo en un afán cáustico por la mera cáustica que casi es un ensordecedor ruido de fondo en sí mismo, impidiéndonos el escuchar lo que director o la esencia del excelente texto de DeLillo quieren enunciar. “EL REY DE TULSA” (“TULSA KING”) – PARAMOUNT+

Ver cualquier proyecto estelarizado por Sylvester Stallone es como jugar a la ruleta rusa, pues no sabemos cuál versión del otrora Rocky nos va a tocar: ¿Será el exuberante cómico desesperado por agradar como sucedió en “El Taxista Caradura”, “¡Para! O Mi Mamá Dispara” u “Oscar”, el creador de franquicias con base en arquetipos culturales como “Rambo” y “Los Indestructibles” o aquel que busca distinguirse como histrión en proyectos más dedicados al desarrollo de su personaje como “Tierra de Policías”? Entonces da gusto constatar que la edad le ha otorgado sapiencia al ícono ochentero para conjugar varios aspectos de estas aristas en su carrera para conformar un papel rico en detalles con muchas posibilidades tanto dramáticas como jocosas en la forma de Dwight “El General” Manfredi en la serie “El Rey de Tulsa”, un capo de la mafia italonorteamericana residente en Nueva York que recién ha cumplido una sentencia de 25 años listo para retomar donde se quedó. Sin embargo sólo encuentra reticencia y no mucho apoyo por parte de su “Famiglia” al considerarlo un lastre anacrónico que requiere su exilio a Tulsa para que ahí haga lo que quiera en cuanto a actividades criminales siempre y cuando mande sobres de dinero a modo de ofrenda. Todo el desarrollo durante los nueve episodios que integra esta primera temporada involucra el cimentar su imperio criminal utilizando los elementos ilegales locales en forma del vendedor de marihuana más consolidado (Martin Starr), un joven afroamericano por demás ambicioso y leal (Jay Will) que funge de mano derecha y chofer y el dueño de un bar con nexos a los maleantes indígenas de la zona (Vincent Piazza), amén de una curiosa relación entre Manfredi y una agente gubernamental de la rama del FBI local llamada Stacy (Andrea Savage) con algo de bagaje emocional. Los guiones logran un tejido muy interesante a nivel narrativo sobre lo que significa ser una figura del crimen en lo que debiera ser en estado decadente por la avanzada edad (Stallone tiene 75 años) pero que encuentra nuevos bríos ante la oportunidad que representa un campo virgen como Tulsa. De igual forma hay agregados de naturaleza dramática a la trama bien diseñados como la necesidad de Dwight por reencontrarse con su hija Tina (Tatiana Zappardino) y los amplios bosquejos que se le brindan a las vidas familiares y personales de los personajes secundarios, quienes juegan un rol primordial en la guerra que gradualmente se va entablando entre Manfredi y el líder de una banda de motociclistas local (Ritchie Coster) por el control criminal del lugar. “El Rey de Tulsa” juega bien sus cartas y nos da al mejor Stallone en años tanto a nivel actoral como con un personaje rico, dinámico, amplio y entretenido aplicando también éstos adjetivos a su historia.

