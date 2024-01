“LUNA REBELDE: LA NIÑA DE FUEGO” (“REBEL MOON: THE GIRL OF FIRE”)

Con cada película que realiza Zack Snyder, ahora todo un maestro de ceremonias bajo la carpa estrafalaria que se confeccionó justo a su medida, va demostrando que la promesa planteada con “El Amanecer de los Muertos”, “300” y “Watchmen: Los Vigilantes” se quedó ahí, muy lejos de las posibilidades creativas que el director con fetiche por el ralentí proponía luego de que “Sucker Punch: Mundo Surreal” comenzó a revelar su verdadera faz bajo la careta del esteticismo posmoderno como un cirquero de la cámara que no da pie con bola cuando se trata de un proyecto propio o siquiera con nexos etéreos a personajes conocidos como “Batman v Superman” o su soporífera versión extendida de “La Liga de la Justicia”. Como la taquilla comenzó a abandonar su proclama narrativa, llega Netflix al rescate chiqueándolo con los recursos expositivos y monetarios de su plataforma para costearle primero un proyecto que fue la barrabasada total de aquel año (“El Ejército de los Muertos”) y ahora con “Luna Rebelde: La Niña de Fuego” que no sólo es un pastiche de temas, personajes e incluso tomas o escenas directas a películas y libros de ciencia ficción súper conocidos que conviven en descarado amasiato dentro de lo que se supone es una épica acomodada en el formato del “space opera” sino además amenaza con ser una saga, lo que ya de por sí es inaguantable considerando las precariedades creativas que representan las cintas de este incongruente y por alguna razón amado director.

“Luna Rebelde…” transcurre en una galaxia muy, muy lejana gobernada por Mundo Madre, modelada en Shakespeare donde un linaje milenario de monarcas se ve traicionado y su trono usurpado por un fulano de nombre Belisarius (con ese nombre, claro que debe ser malo) interpretado por el cantante “Fra” Fee, todo un déspota que busca sofocar cualquier insurrección mandando a sus esbirros a todos los planetas bajo el mando del Almirante Atticus Noble (Ed Skrein), a quien luego identificamos como un villano porque porta uniformes de corte nazi hasta que llegan a un planeta agrícola para imponer su ley sin saber que ahí habita Kora (Sofia Boutella), una tranquila granjera que resulta ser la soldado de élite de Belisarius y que, por obra de un guion gustoso de los clichés, decide ocultarse en ese lugar. Una vez que se enfrenta y vence al destacamento de Noble, decide viajar a otros planetas para buscar guerreros que le ayuden a derrotar a Mundo Madre y a la sencilla gente de este planeta (cualquier similitud con Kurosawa, “Los Siete Magníficos”, “Bichos: Una Aventura en Miniatura” y cientos de historias similares no es coincidencia, pues Snyder es un usurpador de primera).

Esto es todo, no hay algo que conforme una verdadera historia más allá de Kora topándose con disímiles hombres y mujeres con asombrosas habilidades para la lucha o el manejo de distintas armas que logre separarse aunque sea poquito de lo más convencional, exasperando la paciencia de cualquiera, sobre todo cuando Snyder pretende maquillar los cínicos fusiles anecdóticos y narrativos con una mitología algo tarada sobre cada “guerrero” que parte de elementos bien trillados (el fulano con características étnicas y culturales paridas el indígena norteamericano o la mujer que, por tener rasgos asiáticos, claro será una experta en artes marciales). Con una duración de 2 horas y 14 minutos, no hay glúteo que soporte la tortura y el cerebro constantemente nos exige que le pongamos “stop” a la reproducción de un desfile de tópicos y personajes estereotipados y harto sobados marinados en un CGI de pacotilla, por lo que, a menos que se tengan 2 horas y 14 minutos que le sobren (y aun así, debe haber por ahí algún libro, videojuego o serie de T.V. pendientes, cualquier cosa menos esto) “Luna Rebelde: La Niña de Fuego” debe considerarse estrictamente para los Snyder Zombis. Y pensar que aún otra película….

“POLLITOS EN FUGA: EL ORIGEN DE LOS NUGGETS” (“CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET”)

En el apartado de “Secuelas Que Nadie Pidió o Necesitó”, nos llega la continuación a una de las mejores películas animadas de los años 90, titulada “Pollitos en Fuga: El Origen de los Nuggets”. La secuela sorprende no sólo por su predecesora, que concluyó con estilo y sapiencia su arco y trama, sino porque el estudio de animación inglés Aardman, alguna vez sinónimo de calidad fílmica y narrativa, no se había comprometido a proyectos tan vacuos e inservibles como este, a diferencia de lo demostrado en sus cortos y largometrajes sobre “Wallace y Gromit”, “Shaun el Cordero” y “¡Piratas!, Una Loca Aventura”. Esperamos que logren rectificar su rumbo, ya que cuentan con los recursos y la creatividad necesarios para continuar con un legado digno en el cine familiar. Por lo pronto, su más reciente película sigue las aventuras de Rocky, el gallo cirquero norteamericano, y Ginger, la gallina librepensante y emprendedora, cuyas ansias emancipadoras les permitieron escapar de las garras de la malévola Sra. Tweedy, quien sólo quería convertirlas en pasteles de pollo. Ahora, juntos en una isla, Rocky y Ginger viven felices junto a su hija Molly, quien sueña con ir más allá de su hogar hasta que lo logra, conociendo a una gallina adolescente muy a la moda llamada Frizzle, quien sin saberlo, la conduce a una fábrica de nuggets gobernada por el atarantado Dr. Freidor, creyendo que se trata de un paraíso. Al darse cuenta de su ausencia, Ginger, Rocky y las demás se embarcan en una misión de rescate junto a dos ratas proveedoras de artilugios, detonando una aventura con un giro de tuerca curioso que no revelaré, pero que aporta un matiz más personal, especialmente para Ginger.

La película, dirigida por Sam Fell y escrita por Karey Kirkpatrick, John O’Farrell y Rachel Tunnard, probablemente adolece en su proceso creativo, careciendo del ingenio y compromiso que Nick Park y Peter Lord, genios detrás de Aardman, inyectaron a la cinta original. Este resultado se percibe hueco, simplón y muy falto de estilo o voz propia. Los personajes se empobrecen por una falta de delineación emocional y lo que antes era novedoso e inteligente, ahora cae en el terreno del cliché. “Pollitos en Fuga: El Origen de los Nuggets” es un esfuerzo flaco y sin sabor que no sirve ni para un caldo.

