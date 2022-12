Por: Juan Pablo Martínez Zúñiga

“PINOCHO” (“PINOCCHIO”)

Varias iteraciones se han generado sobre el clásico texto de Carlo Collodi publicado hace 140 años en Italia sobre un pequeño títere de madera que quiere ser un niño de verdad, pero esta versión dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson es algo aparte, ya que sí logra vertebrar su narrativa en los aspectos esenciales del material fuente, pero Del Toro en su faceta de guionista le añade los componentes necesarios provenientes de su proceso idioléctico no sólo para transformar la inmortal historia en un ejercicio autoral, sino también para añadirle los elementos que previamente sólo podían aludirse o leerse entre líneas. Sin algún afán mercantilista, con escasas, pero excelentes canciones de Alexandré Desplat, y un riquísimo diseño de producción que aprovecha su paleta cromática para sumarle juego narrativo al relato, el cineasta tapatío no cae en el bache del sermón o la manipulación maniquea de índole moral o ética tal cual apunta la historia original sobre la identidad del bien y del mal según las acciones de su protagonista, pues aquí todos los personajes son importantes junto a sus consideraciones conductuales y psicológicas, sobre todo al pasar el grueso de la historia del Siglo XIX original a la Italia fascista de los 30. Este proceso comienza con Geppetto, aquí un hombre abatido por la tristeza ante la pérdida de su amado hijo Carlo, después de que éste falleciera por una bomba de las Potencias Centrales en una capilla donde el carpintero tallaba una figura de Cristo. Entregado a la bebida, decide talar un árbol localizado justo a la cabecera de la tumba del pequeño para diseñar una marioneta que momentáneamente supla la efigie de su desaparecido niño, mas lo que Geppetto desconoce es que ahí habita un pequeño insecto, Sebastián J. Grillo, escritor de afición que a su vez termina siendo, no la consciencia, pero sí el compás conductual de este títere bautizado como Pinocho una vez que el Hada del Bosque le confiera vida, para que acompañe al solitario anciano. Inyectando una dosis de naturalidad a la trama, Geppetto reacciona ante este acontecimiento como cualquiera lo haría: empavorecido al ver un muñeco de madera que habla y piensa. Su interacción es todo menos favorable, pues el anciano debe reaprender cómo ser padre, mientras lidia con un Pinocho de sobrado entusiasmo –tal cual sería si un ser consciente descubre el mundo por vez primera– y caprichos eminentemente infantiles. A lo largo de la historia, Pinocho comprenderá el sentido de la vida, de lo que significa ser humano y el amor de un hijo a su padre conforme se enfrenta a varias situaciones: primero, empleándose para el empresario Señor Volpe y su babuino Spazzatura, quienes llevan un espectáculo itinerante de marionetas, donde sólo Volpe se beneficia económicamente y el mico atormenta al protagonista; para posteriormente enrolarse en las juventudes fascistas de la mano de un obcecado militar llamado Podestá, quien lo lleva a un campo de adiestramiento junto a su hijo Pabilo, con quien desarrollará una entrañable amistad. Todo conducirá al esperado clímax en las entrañas de una gigantesca ballena, que servirá como punto de reencuentro entre Pinocho y su padre después de todas sus aventuras.

Del Toro conjuga con lirismo y maestría los temas de la paternidad imperfecta, el fundamentalismo ideológico y político, las actitudes caprichosas pueriles, la manipulación masiva en aras de una política unidireccional mientras se desglosa un proceso de autodescubrimiento honrado y conmovedor a través de los huecos ojos de Pinocho, una creación antropomórfica fascinante de ver que interactúa convincentemente con los otros seres que le rodean, a la vez que afecta su proceder. Todos los habitantes de esta cinta transpiran una humanidad inquebrantable (incluyendo el grillo, personaje que inyecta hilaridad y mesura al relato con efectividad). Entre la melancolía, la mortalidad y lo grotesco, el astuto Del Toro elimina toda fantasía demagógica hollywoodense y nos entrega una oda a la humanidad, pero partiendo de un muñeco de madera que, al final, logra ser real mas no como uno pudiera imaginar. Ésta es simplemente una de las mejores películas del año.

“ROBERT DOWNEY SR.”

“Esto no es sobre tus películas, sino sobre quién eres”. Tal sentencia sale de la boca de Robert Downey Jr., uno de los actores mejor pagados actualmente, dirigida a su padre, Robert Downey Sr., otrora iconoclasta del cine independiente norteamericano por realizar experimentos narrativos pioneros en cuanto a la naturaleza contestataria de la narrativa fílmica, justo cuando la cultura gringa estaba en punto de ebullición ante la rebelión afroamericana por años de segregación, Vietnam y otros puntos de conflicto internos. El retrato que el director Chris Smith (“American Movie”) hace del patriarca de la familia Downey utilizando a su famoso hijo como instrumento conductor para su intrincado, y en momentos emotiva disección, es una matrioshka argumental que comienza analizando las cintas de “Sr.” y va envolviendo capas de lectura o temáticas como la relación entre un padre liberal e inconforme con el sistema de su país y un hijo que aprende a consumir drogas desde muy temprana edad o el resultado que tuvo en la carrera del futuro “Hombre de Hierro” con escándalos personales y públicos, producto de su desmedido consumo de narcóticos y alcohol. “Robert Downey Sr.” conjuga un proceso creativo donde el hijo cuestiona, entrevista y conecta con su padre, mientras éste se involucra en la filmación al punto de presentar escenas alternas durante el desarrollo sobre cómo hubiera montado él varias tomas a modo de metalenguaje. El documental hila con meditada intención los significados de un hombre que pudo evolucionar y revolucionar su medio, mientras otro vivió bajo su sombra hasta que la suya se proyectó aún más, al mismo tiempo que la foto en blanco y negro dota de atemporalidad y universalidad a una historia que culmina con el deterioro corporal del padre, lo único que pudo frenar un espíritu y voluntades férreas combinadas con necedad. Éste es un trabajo personal mostrado al público con todas las herramientas narrativas para que trascienda y se vuelva algo más que un ejercicio narcisista o voyerista, comenzando con el afán por entender a un hombre, pero terminamos comprendiendo a dos.

