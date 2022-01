Por: Juan Pablo Martínez Zúñiga

(Nota: Estas películas se exhiben en cartelera comercial y se incluyen en este espacio por su naturaleza analítica y observadora del fenómeno cinematográfico, pero es responsabilidad del espectador si decide asistir a una sala cinematográfica ante la contingencia sanitaria que impera).

“SPENCER”

El cineasta chileno Pablo Larraín está en plena depuración de su talento como micronarrador, sustrayendo momentos clave en la vida de figuras históricas para engendrar historias capaces de penetrar en sus mitos para exhibirlos como humanos a la vez que delibera sobre los roles que dichas figuras juegan en la cultura y la sociedad, tal cual demostró con clara sobriedad en “Neruda” (2015) y “Jackie” (2016). En el caso de “Spencer”, su más reciente filme que toma como sujeto-tema a la finada Princesa Diana de Gales, la reflexión se torna muy íntima y autocontenida, pues a diferencia de su relato sobre Jackie Kennedy quien afronta el homicidio de su marido a modo de revisión introspectiva sobre su pasado y el significado del papel vivido como primera dama en un país convulso, su abordaje de la controvertida personalidad inglesa remite a la fórmula con que directores de mesurada narrativa como Fassbinder escudriñaba a sus personajes femeninos partiendo de sus quiebres emocionales y psicológicos para expandir un discurso minimalista en forma pero amplísimo en fondo.

El director arranca con Diana (Kristen Stewart) en rumbo a la campiña inglesa de Sondrigheim para reunirse con el resto de la familia real por Navidades. Desde la primera toma apreciamos la niebla que cruza por sus pensamientos a través de su melancólica mirada. Al llegar a la fastuosa mansión, encuentra dicha tan solo en sus hijos Harry (Freddie Spry) y William (Jack Nielen), pues en su mente ha fraguado su separación del Príncipe Carlos (Jack Farthing) al no soportar más la estéril vida que provee el entorno monárquico ni la infidelidad de su marido con Camilla Parker-Bowles (Emma Darwall-Smith). Su ninguneo por parte de la Reina Isabel (Stella Gonet), las intromisiones del insidioso y maquiavélico Mayor Alistair Gregory (Timothy Spall) y la forma con que su frágil psique lidia con todos estos elementos en forma de una incontrolable anorexia la conducen a una depresión riesgosa que incluso la orilla a tener visiones sobre Ana Bolena (Amy Manson) a raíz de un libro sobre la malograda monarca que aparece en su dormitorio. Este punto sobre los puntos que conectan en cuanto a desgracia y espíritu mancillado entre ambas es tan solo uno de los componentes simbólicos de los que se sirve Larraín para tejer un rico urdimbre psicológico con la plástica y atmósfera desteñida a la que ya nos está acostumbrando para vincular la historia con su punto histórico, logrando que el filme luzca como un sustrato de tiempo arrebatado de los 80’s sin que se caiga en discordancias sombrías gratuitas. La película consolida todos sus momentos con fortitud dramática debido a la visión tan clara y honrada que tiene Larraín sobre el proyecto así como la potente interpretación de Stewart, quien por fin saca partido de su taciturno rostro y gestos desangelados para expresar el marasmo existencial de la Princesa Diana en aquel momento crítico de su vida como futura reina, matizando su actuación a favor de su rol sin lucimientos o arrebatos innecesarios. “Spencer” es un robusto filme que logra expresar con más elocuencia sobre la gravidez emocional y personal producto de una carga inútil como lo es la monarquía que sobre el mito de una mujer que sacrificó su vida personal por algo que jamás estuvo ahí, algo con lo que cualquier persona, real o plebeya, puede relacionarse.

“GRITA” (“SCREAM”)

Parecía difícil, pero por fin arriba una cinta slasher ceñida a la sensibilidad millenial a la vez que le da algo con qué entretenerse a los fanáticos del cine de cuchilladas convencional en la forma de “Grita”, la quinta parte de la saga “Scream” que lejos de revolcarse en la marinada autorreferencial con sazón de posmodernidad facilona, conjuga una trama que no reniega de sus raíces a la Agatha Christie (tal cual lo hicieron todas las cintas anteriores) sobre el homicida oculto a plena vista entre el reparto coral de sospechosos mientras conforma el corolario sobre el suspenso producto de un homicida con máscara de fantasma (“Ghostface”) que ataca bajo una circunstancia personal a los protagonistas. Igualmente difícil resultaba el concebir una cinta en esta serie no llevada a puerto por su desaparecido capitán Wes Craven, quien falleciera en el 2015 y a quien le deberemos gran parte de ese resurgimiento del cine de horror con todo y su set de reglas a seguir durante los 80’s y 90’s, pero la dupla de directores conformada por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette (“Boda Sangrienta”) lograron no sólo sublimar la esencia del cine de Craven sino además aportar su propia visión sobre lo que es un slasher mediante una historia conjurada por el guionista original Kevin Williamson que, sin ser una maravilla, sí mantiene atento al espectador sobre todo por el buen ojo técnico del dueto cineasta. En esta ocasión el protagonismo recaerá en las hermanas Carpenter, Sam (Melissa Barrera) y Tara (Jenna Ortega) una vez que Ghostface resurge para atormentarlas por teléfono y en persona, sobre todo por un secreto que Sam guarda y la atormenta: es la hija ilegítima de Billy Loomis (Skeet Ulrich), uno de los asesinos principales de la primera película. Los personajes restantes de las cintas originales, Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courtney Cox) y el oficial Dewey (David Arquette) se verán involucrados cuando Sam junto con su novio Richie (Jack Quaid) acuden a Dewey por ayuda, consolidando un reparto que cohesiona lo viejo y lo nuevo.

La idea aquí, al igual que sus predecesoras, es la de invocar una reflexión sobre el estado del cine de horror contemporáneo, ahora enclavado en una línea intelectual que se aleja de la visceralidad de antaño así como la desvinculación de la nueva generación hacia el terror realista por su apego a las fantasías narcisistas de las redes sociales y el YouTube, por lo que según se nos explica (en las cintas de “Scream”, siempre habrá algún personaje que conduce al espectador por la línea de pensamiento del guionista especificando las reglas de turno) esto es una “Recuela”, una mezcla de secuela y reinicio (reboot) donde todo se vale con tal de mantener fresca la serie. Este estado metalingüístico de la trama y los constantes señalamientos sobre la condición ficticia en la que viven estos personajes desarrollará, por fortuna, una fresca perspectiva a una fórmula desgastada que pide a gritos su jubilación, pero que gracias al éxito de esta secuela, seguro seguirán encontrando la faceta correcta para mantenerlas con vida. Por lo pronto, este nuevo eslabón a la cadena de asesinatos sí entretiene ya sea por la sólida dirección, las muertes sangrientas o el evidente entusiasmo con que todos adoptan sus papeles, sobre todo los veteranos quienes de seguro no querrán que el cheque asegurado que significa esta serie se termine.

