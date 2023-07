A estas alturas, en todas las escuelas de educación básica ya está diseñado el programa analítico para desarrollarse a partir del ciclo escolar 2023 – 2024. La pregunta es, ¿estará bien diseñado? ¿Cumplirá los requisitos señalados? Al respecto, en las escuelas secundarias aún persisten muchas dudas y, donde hay dudas, no puede haber certeza en lo que se realiza.

No es fácil diseñar o codiseñar (entre el colectivo docente) el programa analítico, principalmente, por dos razones: porque los maestros no hemos creado programas, simplemente aplicamos los que formula la Secretaría de Educación, nada más; y porque en este nuevo programa no se trata simplemente de hacer una lista de temas que se han de desarrollar en el aula, hoy se trata de diseñar un programa con contenidos que coadyuven en la solución de los problemas más sentidos de la escuela y de la comunidad donde se ubica el plantel. No olvidar que ahora la comunidad está en el centro de la educación.

Según entendemos, para iniciar con el diseño del programa analítico, primero habrá que realizar un diagnóstico con el fin de detectar los problemas de la escuela y de la comunidad, con sus respectivas causas que los provocan y dimensionando porcentualmente cada caso para poder priorizarlos. A manera de ejemplo, después de realizar la investigación o el diagnóstico escolar, hipotéticamente, tenemos los siguientes resultados: el 57% de alumnos no domina las operaciones básicas de matemáticas; el 55% no domina la comprensión lectora; el 49% ejerce violencia entre pares dentro de la escuela; el 46% no respeta la equidad de género; y se pueden detectar muchos otros problemas sobre aprendizajes y de orden social. En la comunidad, podríamos encontrar problemas como la violencia intrafamiliar; la desintegración familiar; la drogadicción; la pobreza extrema; la contaminación del medio ambiente; la falta de agua; y tantos otros.

Ahora bien, una vez detectados los problemas, sus causas y los porcentajes de incidencia hasta por grupos, los docentes de lenguaje (español, artes e inglés) inician el diseño del programa analítico anotando el problema en el primer casillero de la hoja: falta de comprensión lectora; en seguida, en el segundo casillero horizontal, seleccionan y anotan los contenidos o temas del programa sintético (elaborado por la Secretaría de Educación) que propicien la comprensión lectora. (Adicionalmente, sería recomendable que, desde este momento, los docentes ya deben ir pensando en métodos, técnicas y recursos de apoyo didáctico, que aplicarán en el desarrollo de los temas seleccionados; en la inteligencia de que estas estrategias didácticas los docentes de otras asignaturas las pueden aplicar en sus respectivos temas para coadyuvar en la comprensión lectora). En el tercer casillero del programa analítico se anotan uno, dos, tres o más ejes articuladores que tengan relación con los contenidos mediante los cuales se trata de superar la comprensión lectora, que, en este caso, pudieran ser la inclusión (tomar en cuenta a todos), el pensamiento crítico (que propicia análisis, razonamiento, discusión, argumentación, …) y el fomento a la lectura y a la escritura. En el cuarto casillero se anotaría el tiempo estimado para desarrollar los temas establecidos, sin perjuicio de que la comprensión lectora puede continuar con otros temas que se seleccionen del programa sintético y con otros métodos y técnicas con el fin de lograr que los alumnos comprendan lo que leen. Los problemas y los temas de atención del programa analítico deben diseñarse para todo un ciclo escolar. Los matemáticos y los de ciencias pudieran diseñar su programa analítico afrontando el problema de la falta de dominio de las operaciones básicas con el mismo procedimiento sugerido y con apoyos de los demás docentes en temas idóneos para superar el problema; y así sucesivamente en los casos inherentes de otros campos formativos. Esto es en relación con las deficiencias académicas, según lo entendemos; los problemas sociales de la escuela y de la comunidad tendrían, adicionalmente, algunas otras variantes en el diseño y atención del programa analítico. Continuaremos con la temática.