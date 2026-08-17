La clausura del Rancho Delustone, ubicado en Cañada Honda, no obedeció a denuncias por maltrato animal, sino a irregularidades en la acreditación de la procedencia legal de algunos ejemplares y a situaciones que representaban riesgos para la población, aclaró Vicente Díaz Núñez, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Aguascalientes.

El funcionario federal explicó que la dependencia aseguró 44 ejemplares, de los cuales 22 serán decomisados debido a que no se acreditó su procedencia legal. Se trata de animales pertenecientes a seis especies, entre ellas papiones, lémures, bisontes americanos, llamas y cebras.

Díaz Núñez precisó que la Profepa no ha señalado que los animales se encontraran en condiciones de maltrato. La clausura respondió a irregularidades legales y condiciones de riesgo detectadas en el establecimiento. De los ejemplares asegurados, 22 carecen de la documentación correspondiente. Una vez emitido el resolutivo, serán decomisados y trasladados a instalaciones autorizadas para el manejo de vida silvestre. El resto podría permanecer en el rancho si sus propietarios acreditan legalmente su procedencia. El resolutivo podría emitirse en un plazo de 15 a 22 días.

Entre los hechos considerados para ordenar la clausura se encuentra la fuga de un antílope. Díaz Núñez señaló que el ejemplar se encontraba en celo al momento de escapar, por lo que representaba un riesgo para la población y fue necesario localizarlo y asegurarlo. También se tomó en cuenta el incidente relacionado con un jaguar juvenil y un menor de edad. El delegado indicó que, aunque no hubo consecuencias graves, el hecho pudo haber puesto en riesgo tanto al menor como al propio ejemplar. Estos acontecimientos fueron considerados por la Profepa para clausurar las actividades de manejo y exhibición de vida silvestre.