La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegará un operativo especial de vigilancia y atención a consumidores durante el Buen Fin 2026, del 13 al 17 de noviembre, con módulos fijos en cuatro centros comerciales de Aguascalientes y brigadas que recorrerán distintos establecimientos para atender posibles abusos en las promociones y ofertas, informó su delegada en la entidad, Alondra Isabel Mercado Delgadillo.

La funcionaria informó que el personal de la dependencia trabajará durante los cinco días del programa comercial, en un horario de 9:00 a 21:00 horas, con el propósito de recibir quejas, orientar a los compradores y atender irregularidades relacionadas con las operaciones comerciales. Los módulos de atención estarán instalados en los centros comerciales Villasunción, Altaria, El Parián y Plaza Espacio, mientras que brigadas de verificadores realizarán recorridos por otros puntos de la ciudad para ampliar la cobertura del operativo.

Explicó que la estrategia contempla mantener personal disponible durante toda la jornada comercial, a fin de que los consumidores puedan acudir directamente a solicitar orientación o presentar inconformidades cuando los establecimientos no respeten las condiciones anunciadas. Entre las situaciones que pueden generar reclamaciones durante el Buen Fin se encuentran las diferencias entre los precios exhibidos y los cobrados en caja, las promociones que no se respetan, la publicidad engañosa y el incumplimiento de las condiciones de las ofertas por parte de los establecimientos.

Indicó que, con este despliegue, la Profeco buscará atender directamente las inconformidades que puedan surgir durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año y facilitar a los consumidores el ejercicio de sus derechos ante posibles incumplimientos de los proveedores.