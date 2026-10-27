La Procuraduría Federal del Consumidor prepara operativos de verificación en gasolineras de Aguascalientes para revisar el cumplimiento de los precios de los combustibles y la calibración de los instrumentos de despacho, informó la delegada de la dependencia, Alondra Isabel Mercado Delgadillo.

La funcionaria señaló que las acciones se encuentran en etapa de organización y que su aplicación dependerá de las instrucciones de las oficinas centrales, así como de las denuncias que se reciban sobre posibles irregularidades en las estaciones de servicio. En materia de precios, mencionó como referencias los montos de hasta 24 pesos por litro para la gasolina Magna y 27 pesos para el diésel, en el marco del acuerdo entre el Gobierno federal y el sector gasolinero.

Explicó que las estaciones de servicio disponen de un periodo de seis meses para ajustarse a las condiciones señaladas, debido a que algunos establecimientos habían adquirido combustible antes de que comenzara el proceso de regularización. Indicó que PROFECO ya ha establecido acercamientos con algunas gasolineras para abordar el cumplimiento de los precios, mientras prepara las revisiones correspondientes.

Respecto a la venta de litros incompletos, aseguró que, hasta el momento, la dependencia no tiene quejas reportadas por esta práctica en Aguascalientes. Sin embargo, adelantó que se organiza un operativo para definir el procedimiento de verificación de los instrumentos de despacho. Finalmente, Mercado Delgadillo precisó que las acciones de la delegación se concentran en las atribuciones de PROFECO, particularmente en la vigilancia de precios y las condiciones de despacho al consumidor.