Ante la reapertura de las sucursales del Nacional Monte de Piedad después de un año de huelga, la Procuraduría Federal del Consumidor en Aguascalientes se mantendrá atenta a las posibles inconformidades de los usuarios relacionadas con las prendas que permanecieron en resguardo durante el periodo de suspensión de actividades, informó su titular, Alondra Isabel Mercado Delgadillo.

Señaló que la dependencia dará atención prioritaria a los consumidores que acudan por algún problema derivado de las operaciones que quedaron pendientes durante el conflicto laboral, particularmente en los casos relacionados con sus prendas y las condiciones de sus contratos. Destacó, además, que el contrato de adhesión vigente constituye uno de los elementos que la PROFECO puede utilizar para revisar las condiciones de cada operación y determinar las vías de atención correspondientes.

Apuntó que la dependencia buscará intervenir mediante los mecanismos de conciliación disponibles para determinar, en cada caso, las condiciones de la operación y las alternativas para resolver las diferencias entre los consumidores y el Nacional Monte de Piedad. Señaló que cada reclamación será analizada de manera particular, debido a que las circunstancias pueden variar de acuerdo con cada operación. Explicó que el objetivo será alcanzar un acuerdo entre el consumidor y la institución prendaria, procurando que los casos se resuelvan con rapidez.

Indicó que, si la inconformidad no puede resolverse de manera inmediata, se buscará programar una audiencia a la mayor brevedad posible para dar seguimiento al caso y encontrar una solución.