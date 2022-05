La delegación de la Profeco suspendió tres antros dentro de la zona de la Feria de San Marcos atendiendo a denuncias presentadas por consumidores en contra de distintos establecimientos comerciales.

Derivado de la debida atención a las denuncias presentadas, la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor impuso sellos de suspensión a los establecimientos: La Rueda de San Miguel, Cervecería La Principal y Disco Kawasaki.

Y es que se les detectaron irregularidades como el cobro de cover sin exhibirlo, así como la comercialización de productos con fecha de caducidad vencida.

La verificación y suspensión de los antros derivan de denuncias en el cual incumplían con las normas oficiales mexicanas de etiquetado y de información comercial, pudiendo hacerse acreedores a sanciones económicas que van desde los 895 pesos hasta 3 millones 500 mil pesos.

Por lo anterior, la Profeco hizo las siguientes recomendaciones al momento de asistir a un antro:

1. Ningún antro puede seleccionar a la gente, porque eso es discriminación.

2. Los antros no pueden negar una mesa a menos que compres una botella, porque eso es condicionamiento.

3. Los precios deben estar a la vista o en la carta, y los antros deben cumplir con las promociones que ofrecen.

4. No pueden obligarte a un consumo mínimo.

5. No te pueden incluir en el servicio o exigirte propina, porque ésta es voluntaria.

Resaltó que la confianza y participación de los consumidores hace que esta edición de la Feria de San Marcos siga garantizando la protección de sus derechos reportando cualquier situación derivada de relaciones de consumo al número de teléfono 4499309351, donde se dará asesoría personalizada y continuidad a las quejas o denuncias que se presenten.

¡Participa con tu opinión!