Ante la arbitrariedad que insisten en cometer empleados de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, al retirar vehículos de circulación, por no portar el engomado de verificación vehicular, el Colegio de Abogados de Aguascalientes ofrece sus servicios a quienes busquen el amparo y recuperación de sus autos sin el pago de las tantas multas que se aplican de manera ilegal.

El presidente del CAA, Fernando Amador Macías, manifestó que en reiteradas ocasiones se han hecho señalamientos y quejas públicas sobre el mal proceder, no sólo la prepotencia y mal trato hacia los dueños de vehículos sin verificación que son retenidos, sino por la pérdida de tiempo y dinero luego de ser detectados sin la verificación.

Se ha reiterado que la multa puede ser todo lo legal posible, pues de antemano el dueño de los automotores tiene la obligación de verificar, pero lo que es irregular es que llamen a la grúa para que retire de la circulación el automotor, aparte de la aplicación de la multa respectiva.

Además de injusto, insistió, es recaudatorio e ilegal, pues aquí no sólo el Gobierno tiene recaudación por concepto de la multa y recargos, sino también para sacar el automotor de la pensión, por lo que se debe pagar según los días que sea dejado allí, y aunado a esto tener que pagar el costo de la grúa, siendo otro de los que ganan con esta acción.

Resulta lastimoso que a pesar de las molestias mostradas y la solidaridad supuestamente brindada durante este tiempo de pandemia, en que la economía familiar está muy gastada, todavía se cometan arbitrariedades como la señalada, porque “la autoridad hace caso omiso a su legislación, pues el acto está fuera del orden constitucional”.

Por ello, insistió que el Colegio de Abogados hace el ofrecimiento a la ciudadanía en general, que en caso de ser molestada en este rubro, se le apoyará con la impugnación del hecho y levantar la demanda para que se hagan efectivos sus derechos, “cierto que no les vamos a reponer el tiempo perdido ni molestias ocasionadas, pero por lo menos, que sientan que tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos y el Poder Judicial de hacerlos respetar”.